Porsche превратили в розовый рестомод в стиле Барби

Porsche превратили в розовый рестомод в стиле БарбиПроект получил название «Жвачка»
Ателье Gunther Werks превратило Porsche 911 в рестомод в стиле Барби. Американская компания, которая специализируется на модернизации спорткаров Porsche, представила очередной проект. На Фестивале скорости в Гудвуде специалисты продемонстрировали первый в своей истории праворульный рестомод — купе Project Bubblegum, созданное на базе спорткара Porsche 993. Премьера автомобиля почти совпала с выходом на широкий экран фильма «Барби» — рестомод вполне бы подошёл на роль автомобиля для легендарного персонажа. Новинка представляет собой 993 с расширенным кузовом, все панели которого, кроме дверей, выполнены из углепластика.
Купе легче исходной модели, имеет улучшенную аэродинамику и оптимизированное охлаждение агрегатов за счёт переработанного обвеса. Карбон покрыт тремя слоями перламутровой розовой краски, которая сочетается с отдельными акцентами из неокрашенного углепластика. Дополняют образ колёса в стиле классических дисков Fuchs.
Необычный цвет и дал название проекту — «Жвачка». Тема продолжается и в салоне. Ковшеобразные сиденья из углеродного волокна украшены вставками из алькантары, которые также присутствуют на трёхспицевом рулевом колесе.
я выбрал вместо рекламы.
Приборная панель обтянута кожей с контрастной розовой строчкой. Даже ремни безопасности окрашены в соответствующий экстерьеру розовый цвет. Купе Gunther Werks оснащено 4,0-литровым 6-цилиндровым оппозитным мотором с воздушным охлаждением. 430-сильный двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость проекта традиционно для ателье не раскрывается.