Porsche превратили в розовый рестомод в стиле Барби

Проект получил название «Жвачка»

Ателье Gunther Werks превратило Porsche 911 в рестомод в стиле Барби. Американская компания, которая специализируется на модернизации спорткаров Porsche, представила очередной проект. На Фестивале скорости в Гудвуде специалисты продемонстрировали первый в своей истории праворульный рестомод — купе Project Bubblegum, созданное на базе спорткара Porsche 993. Премьера автомобиля почти совпала с выходом на широкий экран фильма «Барби» — рестомод вполне бы подошёл на роль автомобиля для легендарного персонажа. Новинка представляет собой 993 с расширенным кузовом, все панели которого, кроме дверей, выполнены из углепластика.