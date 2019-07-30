Объявлены рублевые цены на купе и кабриолет Porsche 911 Carrera

Компания Porsche раскрыла информацию и стоимость 911 Carrera Coupe и 911 Carrera Cabriolet восьмого поколения, которые уже доступны для заказа на российском рынке. Автомобиль в кузове купе можно приобрести за 7 226 000 рублей, а версию со складной крышей – за 8 050 000 рублей. На первом этапе продаж новинки предложат только с задним приводом, а полноприводные модификации появятся позже.