Объявлены рублевые цены на купе и кабриолет Porsche 911 Carrera

И купе, и кабриолет 911 Carrera комплектуются трехлитровым шестицилиндровым оппозитным двигателем с двойным турбонаддувом. Отдача такого агрегата составляет 385 лошадиных сил, что на 15 сил больше, чем у дореформенной модели. Мотор сочетается с восьмиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями.
С такой установкой 911 Carrera набирает первую «сотню» за 4,2 секунды, а максимальная скорость равна 293 километрам в час. Опционально можно заказать пакет Sport Chrono, который позволяет сократить время разгона с места до 100 километров в час на 0,2 секунды.
В список доступного оборудования входят 10,9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и набор электронных ассистентов, который, в частности, включает режим Porsche Wet для безопасного движения по мокрым дорогам.
Спереди установлены 19-дюймовые диски, «обутые» в покрышки размерностью 235/40 ZR, а сзади – 20-дюймовые с шинами 295/35 ZR. Тормоза – с 330-миллиметровыми тормозными дисками и четырехпоршневыми моноблочными фиксированными суппортами черного цвета.
Ранее автопроизводитель уже начал принимать заказы на новое поколение Porsche 911 в исполнении Carrera S и Carrera 4S по цене от 8 116 000 рублей за моноприводную версию и от 8 587 000 рублей – за полноприводную. Старт продаж намечен на 2020 год.