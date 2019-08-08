Видео: Porsche празднует двадцатилетие 911 GT3

За двадцать лет Porsche выпустила шесть вариаций GT3 — спорткар пережил три поколения, в каждом из которых модель подвергалась рестайлингу. Основные слагаемые RS (Race Sport) не изменились: оппозитная безнаддувная «шестерка», задний привод и сниженная масса. Актуальный GT3 991.2 представили в 2017 году — трековую версию можно по-прежнему заказать с «механикой», а мощность 4,0-литрового двигателя возросла до 500 лошадиных сил.