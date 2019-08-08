Видео: Porsche празднует двадцатилетие 911 GT3

Первый 911 GT3 оснащался 3,6-литровым атмосферным шестицилиндровым двигателем, выдававшим 360 лошадиных сил. Мощность передавалась на задние колеса через шестиступенчатую «механику». Автомобиль отличался от собратьев облегченным кузовом, агрессивной аэродинамикой и стал эталоном сегмента, проехав по «Северной петле» Нюрбургринга быстрее 8 минут.
За двадцать лет Porsche выпустила шесть вариаций GT3 — спорткар пережил три поколения, в каждом из которых модель подвергалась рестайлингу. Основные слагаемые RS (Race Sport) не изменились: оппозитная безнаддувная «шестерка», задний привод и сниженная масса. Актуальный GT3 991.2 представили в 2017 году — трековую версию можно по-прежнему заказать с «механикой», а мощность 4,0-литрового двигателя возросла до 500 лошадиных сил.
Porsche готовит к премьере «седьмой» GT3 — автомобиль в кузове 992 уже проходит испытания и в закамуфлированном виде не раз попадался фотошпионам. Возможно, дебют гоночной версии состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне.