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15:40

Видео: Porsche празднует двадцатилетие 911 GT3

Первый спорткар семейства дебютировал в Женеве в 1999 году

© Porsche
Компания Porsche отмечает 20 лет со дня выпуска первого «девятьсот одиннадцатого» семейства GT3. Спорткар 996 GT3 показали на Женевском автосалоне в 1999 году — немецкая фирма рекламировала модель как «самого целеустремленного члена линейки» и видела в ней преемника легендарного 911 Carrera RS 2.7 1970-х годов.

Первый 911 GT3 оснащался 3,6-литровым атмосферным шестицилиндровым двигателем, выдававшим 360 лошадиных сил. Мощность передавалась на задние колеса через шестиступенчатую «механику». Автомобиль отличался от собратьев облегченным кузовом, агрессивной аэродинамикой и стал эталоном сегмента, проехав по «Северной петле» Нюрбургринга быстрее 8 минут.

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За двадцать лет Porsche выпустила шесть вариаций GT3 — спорткар пережил три поколения, в каждом из которых модель подвергалась рестайлингу. Основные слагаемые RS (Race Sport) не изменились: оппозитная безнаддувная «шестерка», задний привод и сниженная масса. Актуальный GT3 991.2 представили в 2017 году — трековую версию можно по-прежнему заказать с «механикой», а мощность 4,0-литрового двигателя возросла до 500 лошадиных сил.

Porsche готовит к премьере «седьмой» GT3 — автомобиль в кузове 992 уже проходит испытания и в закамуфлированном виде не раз попадался фотошпионам. Возможно, дебют гоночной версии состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

Источник: Porsche