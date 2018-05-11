Компания Porsche усовершенствовала гоночный 911-й

Гоночное подразделение Porsche Motorsport представило обновленное купе 911 GT3 R, предназначенное для кольцевых гонок в классе GT3. Автомобиль получил доработанную аэродинамику, форсированный с 500 до 550 сил мотор и совершенно другую переднюю подвеску.

Как и большинство автомобилей категории GT3, Porsche 911 GT3 R имеет множество компонентов от серийных автомобилей. Главное — это шестицилиндровый «оппозит» объемом четыре литра, практически без изменений заимствованный у серийного купе 911 GT3 RS.

Но если на прошлой версии гоночного автомобиля образца 2015 года он развивал около 500 лошадиных сил, и имел фазовращатели лишь на впускных распредвалах, то на обновленном моторе фазы меняются и на впуске, и на выпуске, а мощность двигателя выросла до 550 сил.

При этом рост отдачи не принципиален: по правилам, в ходе процедуры «уравнивания возможностей» мощность все равно могут ограничить. Важнее, что характер мотора стал более удобным, расширился его рабочий диапазон, снизился расход топлива — в многочасовых гонках это существенно.

Самые значительные изменения — в конструкции шасси. Подвеска на купе 911 GT3 R прежнего образца повторяла по схеме серийную: стойки «МакФерсон» спереди, многорычажка сзади (сами амортизаторы, пружины и рычаги были оригинальные, гоночные). А вот новая машина получила совершенно новую переднюю подвеску с двумя поперечными рычагами: инженеры Porsche Motorsport повторили решение, уже использованное на купе 911 RSR для старшей категории GTE. Заодно немного увеличили размер передних колес.

Переработана и аэродинамика. Машину нового образца легко узнать по отверстиям за дверями, подающим воздух к мотору, зеркалам хитроумной формы, иному переднему бамперу, капоту с большим вентиляционным отверстием без перемычек, а еще — более «зализанным» отверстиям в крыльях над передними колесами. Кроме того, стало меньше антикрыло: его ширину уменьшили на 10 сантиметров, до 1,9 метра.

Вместо одной горловины бензобака по центру капота их стало две, по бокам — так механикам будет удобнее заправлять машину.

Серьезно изменено место водителя: ради безопасности кресло теперь жестко прикручено к полу шестью болтами, а регулируется педальный узел — напольный, а не подвесной, как прежде. Вместо привычного круглого руля теперь углепластиковая «бабочка», похожая на руль для болида Формулы-1.

Гоночный Porsche 911 GT3 R построен на основе серийного сталь-алюминиевого кузова модели 991, дополненного вварным каркасом безопасности и внешними панелями из углепластика (из него выполнены крыша, двери, крылья, крышка моторного отсека, капот и бампера).

Обновленный «девятьсот одиннадцатый» стоит 459 000 евро без учета налогов (цена выросла на 30 000 евро), и первые машины попадут в клиентские команды не раньше декабря 2018 года. Это обычный уровень цен для техники класса GT3: например, цены на Audi R8 LMS начинаются от 359 000 евро.