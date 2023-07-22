Экстремальный Porsche 911 стал рекордсменом исторической гоночной трассы

«Самое главное — это даже не время круга, а лёгкость, с которой машина может достичь этого времени, и уверенность, которую она вселяет в водителя. Автомобилем может управлять водитель-новичок или водитель среднего уровня, но при этом он будет очень быстрым. Спорткар стабилен на торможении и отлично поворачивает», — отметил Димитри Димакос.