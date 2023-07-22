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09:00, 22 июля 2023
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Экстремальный Porsche 911 стал рекордсменом исторической гоночной трассы

Новинка оказалась быстрее Porsche 911 GT2 RS

Спорткар Porsche 911 GT3 RS стал рекордсменом исторической гоночной трассы «Роуд Америка». Модель начала свою карьеру с быстрого круга на Нюрбургринге, а вслед за достижением на культовой немецкой трассе спорткар записал на свой счёт рекорд для дорожных автомобилей и на американском гоночном треке, открытом в 1955 году. Пилот фирменного монокубка Porsche Deluxe Carrera Cup North America проехал по нему с лучшим, чем у Porsche 911 GT2 RS, результатом. В заезде участвовал стандартный автомобиль в полусликах Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Экстремальный Porsche 911 стал рекордсменом исторической гоночной трассы
© Porsche
Александр Пономарёв

GT3 RS оснащён 4,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 525 лошадиных сил и крутящим моментом 465 Нм. Гонщик-ветеран Porsche Deluxe Carrera Cup North America Димитри Димакос проехал по классической американской гоночной трассе Road America в городе Элхарт-Лейк штата Висконсин за 2:13.8. «Роуд Америка» зарегистрирована в Национальном реестре исторических мест США.

Предыдущий рекорд, установленный Дэвидом Донохью на Porsche 911 GT2 RS в апреле 2019 года, был улучшен почти на две секунды. Как отметил пилот, дорожный спорткар очень похож на гоночное купе 911 GT3 Cup и позволяет даже неопытному водителю ехать быстро и точно, не допуская критичных ошибок на быстром круге.

«Самое главное — это даже не время круга, а лёгкость, с которой машина может достичь этого времени, и уверенность, которую она вселяет в водителя. Автомобилем может управлять водитель-новичок или водитель среднего уровня, но при этом он будет очень быстрым. Спорткар стабилен на торможении и отлично поворачивает», — отметил Димитри Димакос.

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