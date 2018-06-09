Porsche переделала 911-й в ретро-спидстер

Компания Porsche подготовила к своему 70-летнему юбилею концепт-кар 911 Speedster. Обычный 911-й стилизовали под исторический Porsche 356 1500 Speedster — укоротили рамку лобового стекла, сделали за сиденьями выпуклую крышку-пузырь. Концепт получил двухцветную окраску со стартовыми номерами на дверях.

Машина разработана в центре Porsche Motorsport — подразделении, отвечающем за гоночные машины и наиболее экстремальные из серийных Porsche: 911 GT2 RS и GT3 RS. Speedster оснащен четырехлитровым «оппозитом» мощностью 500 лошадиных сил от 911 GT3 RS, который «крутится» до 9000 оборотов в минуту.

Пока 911 Speedster имеет статус концепт-кара, но вскоре, наверняка, превратится в мелкосерийную модификацию. В Porsche говорят, что ее могут представить до конца текущего года: решение об этом будет принято в ближайшие месяцы.

Широкий кузов концепта заимствован у полноприводного Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet, но крылья, передняя крышка и задняя облицовка выполнены из углепластика. Ходовая часть целиком взята у 911 GT3, диски Fuchs — с креплением центральной гайкой.

Машина строго двухместная: на месте задних сидений установлен аэродинамический колпак характерной формы («double bubble», «двойной пузырь»), скрывающий дуги безопасности. Вместо складного верха использован легкий тент с креплением на кнопках.

Навигационная система и радиоприемник отсутствуют, кондиционера тоже нет. Сиденья-ковши сочетают обивку из светло-коричневой кожи в ретро-духе с ультрасовременным каркасом из углепластика.

1/4 2/4 3/4 4/4 Porsche 356 A 1500 GS Carrera GT Speedster 1955 года из музея Porsche Porsche 911 Speedster 1989 года. Тираж составил 2104 машины, из них 171 — в узком кузове, как на фото Porsche 911 Speedster в кузове 964. С 1992 по 1994 год выпущено 936 машин. Лишь 20 из них получили широкий кузов от 911 Turbo Porsche 911 Speedster в кузове 997: в 2010 году собрали ограниченную партию из 356 машин

Двухцветная серебристо-белая окраска кузова — это отсылка к гоночным Porsche ранней эпохи. И вся машина украшена множеством ретро-деталей — это, например, полированная пробка топливного бака по центру переднего капота или каплевидные наружные зеркала.