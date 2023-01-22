Посмотрите на создание Porsche семейства 911 Sport Classic

Посмотрите на создание Porsche семейства 911 Sport ClassicПроизводственный процесс показали на видео
Обычно автовладельцев не допускают на заводы, где выпускают автомобили, причём если исключения и делают, то для покупателей самых дорогих машин. Но в Porsche решили пойти дальше и позволили всем желающим увидеть, как рождаются эксклюзивные спорткары лимитированного семейства Porsche 911 Sport Classic. Работу над сборкой уникального купе показали на видео с завода, где подразделение Porsche Exclusive выпускает машины. Особенностью купе, запланированного к производству тиражом 1250 автомобилей, стало оформление кузова и салона.
Посвящённая моделям эпохи 1960-70-х годов версия Sport Classic получила 550-сильный турбомотор 3.7 в паре с ручной коробкой передач. Экстерьер светло-серым цветом отсылает к оттенку Fashion Grey от Porsche 356 ранних образцов (они выпускались в 1948-1955 годах).
Спойлер-дактейл на крышке моторного отсека стилизован под легендарное купе Porsche 911 Carrera 2.7 образца 1973 года.
Салон же отделан кожей и тканью с классическим чёрно-белым узором «гусиная лапка», которая предлагалась на Porsche 911 в виде опции в 1965 году. Автомобиль хоть и серийный, но лимитированной версии, поэтому собирают его на мощностях отделения Porsche Exclusive Manufaktur. Как это происходит — можно понять из снятого на заводе видеоролика.