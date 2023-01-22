Посмотрите на создание Porsche семейства 911 Sport Classic

Производственный процесс показали на видео

Обычно автовладельцев не допускают на заводы, где выпускают автомобили, причём если исключения и делают, то для покупателей самых дорогих машин. Но в Porsche решили пойти дальше и позволили всем желающим увидеть, как рождаются эксклюзивные спорткары лимитированного семейства Porsche 911 Sport Classic. Работу над сборкой уникального купе показали на видео с завода, где подразделение Porsche Exclusive выпускает машины. Особенностью купе, запланированного к производству тиражом 1250 автомобилей, стало оформление кузова и салона.