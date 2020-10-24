Дрэг-гонка: новый Porsche 911 Turbo S против 1000-сильной BMW M5

В «стоке» BMW M5 F90 оснащается 600-сильным V8 объёмом 4,4 литра, 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. После чип-тюнинга, замены впускной и выпускной системы, установки более производительных турбонагнетателей от Eventuri отдача повышается до 1000 лошадиных сил.

Баварский седан тяжелее, чем Porsche, на четверть тонны, но существенно дешевле: форсировка двигателя обойдётся в 30 тысяч фунтов стерлингов, а цены на M5 F90 в Великобритании варьируются от 60 тысяч фунтов за подержанный автомобиль до 102 тысяч фунтов за новый рестайлинговый M5 Competition. Седан в обзоре carwow дешевле конкурента примерно вдвое.