Дрэг-гонка: новый Porsche 911 Turbo S против 1000-сильной BMW M5

Новый Porsche 911 Turbo S — суперкар с 650-сильным (800 Нм) турбомотором объёмом 3,75 литра, 8-диапазонным преселективным «роботом» PDK и полным приводом. Снаряжённая масса «девятьсот одиннадцатого» в кузове кабриолет — 1710 килограммов, а цена — от 165 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: Porsche 911 Turbo S Cabriolet (992)
В «стоке» BMW M5 F90 оснащается 600-сильным V8 объёмом 4,4 литра, 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. После чип-тюнинга, замены впускной и выпускной системы, установки более производительных турбонагнетателей от Eventuri отдача повышается до 1000 лошадиных сил.
Баварский седан тяжелее, чем Porsche, на четверть тонны, но существенно дешевле: форсировка двигателя обойдётся в 30 тысяч фунтов стерлингов, а цены на M5 F90 в Великобритании варьируются от 60 тысяч фунтов за подержанный автомобиль до 102 тысяч фунтов за новый рестайлинговый M5 Competition. Седан в обзоре carwow дешевле конкурента примерно вдвое.
Видео: YouTube-канал carwow
Результаты заездов на четверть мили оказались очень плотными: «квотер» с места соперники прошли с разницей 0,3 секунды. Однако и старты «с хода», и тест эффективности тормозов закончились однозначно, и нет никаких сомнений, что итог дуэли 1000-сильной «эмки» с более динамичным купе 911 Turbo S будет аналогичным.