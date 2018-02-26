Голландское ателье переделывает классические Porsche 911 в электрокары

Голландская компания Voitures Extravert переделывает классические Porsche 911 в электрокары. Модели Quintessenza SE и Quintessenza TE проезжают на одной зарядке до 400 километров и стоят минимум 300 тысяч евро (20,7 миллиона рублей). Пять автомобилей, запланированных для производства в текущем году, уже проданы.

Для создания электрокаров Voitures Extravert использует шасси Carrera 3.2. В качестве силовой установки применяется электромотор, мощностью которого не раскрывается, и блок батарей емкостью 60 киловатт-час. До «сотни» электрический спорткар может разгоняться менее чем за шесть секунд, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час.

Все электрокары комплектуются системой помощи при торможении и рекуперации энергии, вентилируемыми тормозными дисками и регулируемыми амортизаторами. В описании указано, что машины оснащаются лучшей в классе климатической установкой, аудиосистемой и усилителем руля. Распределение веса по осям — 50/50.

В октябре прошлого года Porsche представил прототип электрического Cayman. Некоторые разработки, представленные на прототипе, в будущем марка намерена использовать в серийной версии своего первого электрокара — Mission E. Cayman e-volution способен разгоняться до «сотни» за 3,3 секунды. Запас хода – до 200 километров.

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