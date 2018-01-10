18 одинаковых Porsche 911 GT3 без пробега выставили на продажу

На нидерландском сайте Marktplaats появилось объявление о продаже 18 белых Porsche 911 GT3 2015 года. Все машины оборудованы опциональным пакетом Clubsport, а их пробег составляет ноль километров. Цена каждого спорткара — 134 500 евро (9,1 миллиона рублей).

Как уточняет издание Autoblog, автомобили были приобретены для частного гоночного трека, который так и не был построен. Именно поэтому их и выставили на продажу.

Porsche 911 GT3 с пакетом Clubsport отличается от стандартного спорткара наличием каркаса безопасности, шеститочечными гоночными ремнями безопасности, креплением для огнетушителя и подготовкой к установке главного выключателя аккумуляторной батареи.

Спорткупе оснащено 3,8-литровым атмосферным шестицилиндровым двигатателем мощностью 475 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С нуля до сотни 911 GT3 разгоняется за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 315 километров в час.