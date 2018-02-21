Обновленный Porsche 911 GT3 RS: 520 сил и 3,2 секунды до сотни

Компания Porsche представлила обновленный суперкар 911 GT3 RS – самую мощную модель с атмосферным двигателем. Автомобиль стал мощнее и быстрее – до «сотни» машина ускоряется за 3,2 секунды, что на одну десятую секунды быстрее предшественника. Максимальная скорость – 312 километров в час.

В конструкции 911 GT3 RS широко используется углепластик и другие композитные материалы. Из карбона сделаны дверные панели, крылья, капот (в нем появились специальные воздухозаборники для охлаждения тормозных механизмов) и ковшеобразные сиденья. Крыша автомобиля изготовлена из магниевого сплава.

Для еще большего снижения массы для суперкара доступен опциональный пакет Weissach (-29 килограммов). В его состав входят карбоновые компоненты шасси, кузова и салона, а также колесные диски из магниевого сплава. С пакетом Weissach масса 911 GT3 RS составляет 1430 килограммов.

Суперкар оснащен четырехлитровым оппозитным двигателем мощностью 520 лошадиных сил – автомобиль стал на 20 сил мощнее предшественника за счет доработки впуска и выпуска, перепрошивки управляющей электроники. Агрегат, способный раскручиваться до 9000 обротов в минуту, работает в паре с перенастроенным семиступенчатым «роботом» PDK.

В интервью изданию Autocar глава проекта GT Андреас Пренингер сообщил, что «оппозитник» может быть форсирован до 530 лошадиных сил, а его отдача в гоночной спецификации превысит 600 сил.

Помимо этого, купе получило модернизированную подвеску и полноуправляемое шасси. В качестве бесплатной опции доступен спорт-пакет Clubsport. В него входит каркас безопасности, шеститочечные ремни безопасности, крепление для огнетушителя и подготовка к установке выключателя массы.

Также в список оснащения 911 GT3 RS входят 20-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 265/35 спереди и 21-дюймовые с шинами 325/30 сзади.

Продажи Porsche 911 GT3 RS в Германии начнутся в апреле текущего года. Цена на спорткар будет начинаться от 195 137 евро. В России машина будет стоить от 13 109 000 рублей.

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