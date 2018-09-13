Драйверский Porsche 911 R превратили в 3D-пазл

Для тех, кто предпочитает традиционные пазлы Ravensburger также выпустил набор из 1000 элементов. На картинке изображен Porsche 911 R, но цена пазла значительно меньше — 13,49 евро (около тысячи рублей).
Porsche 911 R, выпущенный в честь гоночного автомобиля 1967 года, дебютировал на женевском автосалоне в 2016 году. Спорткар построили на базе модификации 911 GT3 RS с капотом и крыльями из углепластика, а крышей из магниевого сплава. Из-за отказа от заднего ряда сидений, аудиосистемы и климатической установки масса 911 R составила 1370 килограммов – на 50 килограммов легче исходного 911 GT3 RS.
Купе оснастили четырехлитровой оппозитной «шестеркой», развивающей 500 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. Двигатель сочетался только с шестиступенчатой механической спортивной коробкой передач с функцией автоматической перегазовки.
Porsche 911 R способен разгоняться с места до ста километров в час за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 323 километра в час. В настоящий момент выпуск модели прекращен. Общий тираж составил 991 экземпляр — отсыл к внутреннему обозначению текущего поколения 911-го. Цена спорткара на вторичном рынке составляет около 350 тысяч долларов (24 миллиона рублей).