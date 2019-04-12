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15:26

Посмотрите, как мог бы выглядеть новый Porsche 911 в кузове шутинг-брейк

Рендер спорткара нарисовал дизайнер Ubisoft Райан Приск

Дизайнер из Ubisoft Райан Приск представил, как мог бы выглядеть новый Porsche 911 (992) в кузове шутинг-брейк. В его интерпретации спорткар получил классические для таких автомобилей пропорции и органично вписавшийся в общий дизайн растянутый грузовой отсек, скрытый за массивными задними стойками.
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Изначально термин шутинг-брейк использовался в отношении гужевых повозок, предназначенных для перевозки групп охотников вместе с амуницией. Первые автомобили с таким типом кузова появились в Великобритании в начале 1900-х, и на протяжении нескольких десятилетий обозначение шутинг-брейк использовалось как альтернатива универсалу. Позднее, в 60-х, так стали называть машины, которые объединяли элементы универсала и купе. Зачастую это были более практичные версии двухдверных спорткаров.

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С середины 1990-х годов шутинг-брейками стали называть серийные универсалы с сильно заваленной линией крыши. Например, такое обозначение получили Mercedes-Benz CLS и CLA Shooting Brake, а также новый Kia Proceed. Даже Porsche называет Panamera Sport Turismo своим первым серийным шутинг-брейком.

Однако наиболее известными представителями этого жанра стали Bentley Continental Flying Star Shooting Brake, построенный итальянским ателье Carrozzeria Touring Superleggera, Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake, Volvo P1800 ES и Aston Martin DB5 Shooting Brake.

Источник: Rain Prisk
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