Посмотрите, как мог бы выглядеть новый Porsche 911 в кузове шутинг-брейк

С середины 1990-х годов шутинг-брейками стали называть серийные универсалы с сильно заваленной линией крыши. Например, такое обозначение получили Mercedes-Benz CLS и CLA Shooting Brake, а также новый Kia Proceed. Даже Porsche называет Panamera Sport Turismo своим первым серийным шутинг-брейком.

Однако наиболее известными представителями этого жанра стали Bentley Continental Flying Star Shooting Brake, построенный итальянским ателье Carrozzeria Touring Superleggera, Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake, Volvo P1800 ES и Aston Martin DB5 Shooting Brake.