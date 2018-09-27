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16:38

Игрушечный Porsche оценили дороже настоящего Kia Ceed

Porsche 919 в масштабе 1:8 стоит около 970 тысяч рублей

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Компания Porsche выпустила копию гоночного гибрида 919 в масштабе 1:8. Общий тираж лимитированного издания модели составил 100 экземпляров. Цена каждого — 14 689 долларов или 966 тысяч рублей — дороже базовой версии нового Kia Ceed.

На постройку каждой модели Porsche 919 Hybrid уходит три тысячи часов. Для этого используется традиционное проектирование, методы виртуальной инженерии и ручная сборка. Технологии, применяемые для постройки масштабных моделей, аналогичны тем, что используется в автомобильной промышленности.

Мелкие детали копии спортпрототипа выполнены из алюминия и сплава олова со свинцом. Покраска и полировка кузова модели производится вручную. Коллекционный Porsche 919 Hybrid поставляется вместе со специальным стендом, на котором указан порядковый номер машины, данные о ее гоночных достижения и размещены автографы пилотов Porsche.

Масштабная модель Porsche 917 Salzburg

Несмотря на высокую цену 919-го, в коллекции Porsche есть масштабная модель и подороже. Ею по-прежнему является копия 917 Salzburg, победителя гонки «24 часа Ле-Мана» 1970 года. Машинка выпущена в количестве 50 экземпляров, каждый из которых стоит 14 тысяч 917 долларов (980,8 тысячи рублей).

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