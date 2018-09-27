Игрушечный Porsche оценили дороже настоящего Kia Ceed

Несмотря на высокую цену 919-го, в коллекции Porsche есть масштабная модель и подороже. Ею по-прежнему является копия 917 Salzburg, победителя гонки «24 часа Ле-Мана» 1970 года. Машинка выпущена в количестве 50 экземпляров, каждый из которых стоит 14 тысяч 917 долларов (980,8 тысячи рублей).