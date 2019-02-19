Покрышки спортпрототипа Porsche 919 Hybrid пустили на виниловые пластинки

Оригинальные гоночные слики сначала разрезали, потом измельчили и спрессовали в винил. На одну сторону пластинки нанесли звуковые канавки, поверхность другой оставили нетронутой, как у настоящей покрышки. Своими историями о «Ле-Мане» для специального издания The 24 Minutes of Le Mans поделились Вольфганг Порше, Чед Маккуин и двукратный победитель марафона Ханс-Йоахим Штук.