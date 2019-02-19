Покрышки спортпрототипа Porsche 919 Hybrid пустили на виниловые пластинки

Оригинальные гоночные слики сначала разрезали, потом измельчили и спрессовали в винил. На одну сторону пластинки нанесли звуковые канавки, поверхность другой оставили нетронутой, как у настоящей покрышки. Своими историями о «Ле-Мане» для специального издания The 24 Minutes of Le Mans поделились Вольфганг Порше, Чед Маккуин и двукратный победитель марафона Ханс-Йоахим Штук.
24 февраля все 200 экземпляров будут выставлены на благотворительном аукционе. Вырученные от продажи пластинок средства Porsche передаст французской организации Loisirs Pluriel, которая помогает детям-инвалидам.
В 2017 году «Порше» отпраздновала свою 19-ю победу в «24 часах Ле-Мана». Участие в марафоне команда завершила тремя победами подряд — 919 Hybrid стал быстрейшим в 2015, 2016 и 2017 году. После завершения спортивной карьеры гибрид установил абсолютный рекорд Нюрбургринга, проехав трассу за 5 минут 19,546 секунды.