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12:35

Покрышки спортпрототипа Porsche 919 Hybrid пустили на виниловые пластинки

На них записали 24 истории об участие Porsche в «24 часах Ле-Мана»

Последний комплект покрышек лемановского спортпротипа Porsche 919 Hybrid использовали для создания 200 виниловых пластинок. На каждую из них записали 24 истории об участие Porsche в «24 часах Ле-Мана» и в конце этого месяца выставят на благотворительном аукционе.

Оригинальные гоночные слики сначала разрезали, потом измельчили и спрессовали в винил. На одну сторону пластинки нанесли звуковые канавки, поверхность другой оставили нетронутой, как у настоящей покрышки. Своими историями о «Ле-Мане» для специального издания The 24 Minutes of Le Mans поделились Вольфганг Порше, Чед Маккуин и двукратный победитель марафона Ханс-Йоахим Штук.

24 февраля все 200 экземпляров будут выставлены на благотворительном аукционе. Вырученные от продажи пластинок средства Porsche передаст французской организации Loisirs Pluriel, которая помогает детям-инвалидам.

В 2017 году «Порше» отпраздновала свою 19-ю победу в «24 часах Ле-Мана». Участие в марафоне команда завершила тремя победами подряд — 919 Hybrid стал быстрейшим в 2015, 2016 и 2017 году. После завершения спортивной карьеры гибрид установил абсолютный рекорд Нюрбургринга, проехав трассу за 5 минут 19,546 секунды.

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