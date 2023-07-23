Для экс-пилота Формулы-1 построили Porsche 930 с двигателем от его болида

Спорткар вручную расписан самим Йоханссоном, который объединил на белом фоне полосы красного, зелёного, синего и жёлтого цветов. Эти красочные элементы видны не только снаружи автомобиля, но и на спинках сидений. Цвета были выбраны не случайно: зелёный отсылает к раскраске гоночного шлема Стефана, синий и жёлтый олицетворяют его шведское происхождение, а белый и красный имитируют цветовую схему болида McLaren MP4/3.