Для экс-пилота Формулы-1 построили Porsche 930 с двигателем от его болида

Для экс-пилота Формулы-1 построили Porsche 930 с двигателем от его болидаЭто восьмой автомобиль из партии в 11 спорткаров
Компания Lanzante сделала для экс-пилота Формулы-1 Porsche 930 с мотором от его болида. Ателье, которое занимается переделкой спорткаров по индивидуальному заказу и постройкой эксклюзивных машин, показало автомобиль из лимитированной линейки рестомодов Porsche 911 семейства 930. Особенностью спорткара стал двигатель — в качестве силовой установки тюнеры использовали двигатели от самых настоящих классических болидов Формулы-1. На Фестивале скорости в Гудвуде дебютировал автомобиль для экс-пилота чемпионата мира Стефана Йоханссона.
Постройка каждого Porsche 930 TAG Turbo начинается с тщательной реставрации базового купе, которое восстанавливают практически до заводского состояния. Машина получает фирменные колёса RUF, ковшеобразные гоночные кресла и обновлённую панель приборов, которая включает в себя тахометр с эмблемой TAG Turbo и шкалой давления наддува.
Главной особенностью модели является её 1,5-литровый турбомотор TAG TTE P01 1.5 V6T от болида McLaren. На восьмой экземпляр спорткара установлен двигатель машины McLaren MP4/3, на котором швед выступал в сезоне 1987 года на Гран-при Австрии. Отдача агрегата на дорожном спорткаре составляет 500 лошадиных сил, но в оригинальной версии мотор выдавал до 750 сил. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.
Спорткар вручную расписан самим Йоханссоном, который объединил на белом фоне полосы красного, зелёного, синего и жёлтого цветов. Эти красочные элементы видны не только снаружи автомобиля, но и на спинках сидений. Цвета были выбраны не случайно: зелёный отсылает к раскраске гоночного шлема Стефана, синий и жёлтый олицетворяют его шведское происхождение, а белый и красный имитируют цветовую схему болида McLaren MP4/3.