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17:42

Трековый Porsche за 700 тысяч евро одели в культовые гоночные ливреи

Общий тираж модели — 77 экземпляров

Porsche 935 Gulf
Эксклюзивный суперкар Porsche 935, который оценивается в 702 тысячи евро, можно будет заказать в семи классических раскрасках. Каждая из них подражает ливрее одной из команд, что успешно выступали на исторической гоночной модели.
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Команда стилистов во главе с дизайнером нового 935-го Грантом Ларсоном называет свою работу «новой интерпретацией ушедшей эпохи автоспорта». Каждая ливрея — дань уважения команде, победившей на 935-м в той или иной гонке. Среди них: Porsche Salzburg Team — первая победа марки в общем зачете «Ле-Мана» 1970 года, и Kremer Racing — победитель марафона 1979 года.

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SACHS

Современный Porsche 935 построен на агрегатах гражданского 911 GT2 RS. Дизайн суперкара основан на стилистике легендарной лемановской модели 935/78 Moby Dick. Кузов машины изготовлен из карбона, выхлоп — титановый, подражающий Porsche 908, а декор салона стилизован под Porsche 917.

Porsche 935 на автодроме Монца

Сзади установлен 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Агрегат выдает 700 сил и 750 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Масса спорткара — 1380 килограммов против 1470 килограммов у исходного GT2 RS.

Всего марка построит 77 экземпляров суперкара. Первые машины доставят владельцам в июне.

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