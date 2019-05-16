Трековый Porsche за 700 тысяч евро одели в культовые гоночные ливреи

Команда стилистов во главе с дизайнером нового 935-го Грантом Ларсоном называет свою работу «новой интерпретацией ушедшей эпохи автоспорта». Каждая ливрея — дань уважения команде, победившей на 935-м в той или иной гонке. Среди них: Porsche Salzburg Team — первая победа марки в общем зачете «Ле-Мана» 1970 года, и Kremer Racing — победитель марафона 1979 года.
Современный Porsche 935 построен на агрегатах гражданского 911 GT2 RS. Дизайн суперкара основан на стилистике легендарной лемановской модели 935/78 Moby Dick. Кузов машины изготовлен из карбона, выхлоп — титановый, подражающий Porsche 908, а декор салона стилизован под Porsche 917.
Сзади установлен 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Агрегат выдает 700 сил и 750 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Масса спорткара — 1380 килограммов против 1470 килограммов у исходного GT2 RS.
Всего марка построит 77 экземпляров суперкара. Первые машины доставят владельцам в июне.