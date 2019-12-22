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18:18

Тюнеры добавили агрессии самому маленькому седану Mercedes-Benz

Для трёхобъёмника подготовили аэродинамический обвес и разработали прошивку двигателя

© Lorinser
Сергей Ильин
Немецкое ателье Lorinser выпустило тюнинг-пакет для Mercedes-Benz A-Class в кузове седан. Дизайнеры предлагают владельцам добавить городскому автомобилю спортивных ноток за счёт добавления новых кузовных элементов, замены колёсных дисков и чип-тюнинга двигателя. Прошивка доступна для версий А 180 d, A 200, А 220, A 250 и AMG A 35.

Внешне A-Class после вмешательства Lorinser легко узнать по выступающему чёрному переднему сплиттеру, закрылкам, фирменной эмблеме на радиаторной решётке, 19-дюймовым легкосплавным кастомным дискам, новому диффузору и четырём патрубкам выхлопной системы в стилистике «сорок пятого» семейства Mercedes-AMG. Известно, что полная доработка переднего бампера обойдётся в 1462 евро (около 101 тысячи рублей).

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Фото: Lorinser

После замены программного обеспечения двигателя и установки спортивного выхлопа отдача двухлитровой «турбочетвёрки» версии А 250 повышается с 224 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента) до 262 лошадиных сил и 415 Нм крутящего момента. Аналогичная модернизация модификации А 220 повышает производительность со 190 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента) до 231 лошадиной силы и 419 Нм крутящего момента.

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Фото: Lorinser

Для базового бензинового двигателя 1.33 также доступна прошивка — мощность можно увеличить со 163 лошадиных сил до 189 лошадиных сил, а крутящий момент с 250 Нм до 300 Нм. Кроме того, специалисты Lorinser готовы добавить 15 лошадиных сил и 34 Нм крутящего момента дизельной модификации A 180 d с 1,5-литровой «турбочетвёркой». Отдача мотора на «тяжёлом» топливе возрастёт до 131 лошадиной силы и 294 Нм крутящего момента.

Для владельцев «заряженных» Mercedes-AMG A 35 у мотористов Lorinser тоже есть комплект форсировки — показатели турбомотора 2.0 можно повысить на 35 лошадиных сил и 69 Нм крутящего момента. Таким образом «тридцать пятая» линейка будет развивать 341 лошадиную силу и 469 Нм крутящего момента. Цену чип-тюнинга и полный прайс-лист на внешние элементы в Lorinser обнародуют позднее.