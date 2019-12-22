Тюнеры добавили агрессии самому маленькому седану Mercedes-Benz

Для базового бензинового двигателя 1.33 также доступна прошивка — мощность можно увеличить со 163 лошадиных сил до 189 лошадиных сил, а крутящий момент с 250 Нм до 300 Нм. Кроме того, специалисты Lorinser готовы добавить 15 лошадиных сил и 34 Нм крутящего момента дизельной модификации A 180 d с 1,5-литровой «турбочетвёркой». Отдача мотора на «тяжёлом» топливе возрастёт до 131 лошадиной силы и 294 Нм крутящего момента.