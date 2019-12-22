Тюнеры добавили агрессии самому маленькому седану Mercedes-Benz

Внешне A-Class после вмешательства Lorinser легко узнать по выступающему чёрному переднему сплиттеру, закрылкам, фирменной эмблеме на радиаторной решётке, 19-дюймовым легкосплавным кастомным дискам, новому диффузору и четырём патрубкам выхлопной системы в стилистике «сорок пятого» семейства Mercedes-AMG. Известно, что полная доработка переднего бампера обойдётся в 1462 евро (около 101 тысячи рублей).
Фото: Lorinser
После замены программного обеспечения двигателя и установки спортивного выхлопа отдача двухлитровой «турбочетвёрки» версии А 250 повышается с 224 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента) до 262 лошадиных сил и 415 Нм крутящего момента. Аналогичная модернизация модификации А 220 повышает производительность со 190 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента) до 231 лошадиной силы и 419 Нм крутящего момента.
Фото: Lorinser
Для базового бензинового двигателя 1.33 также доступна прошивка — мощность можно увеличить со 163 лошадиных сил до 189 лошадиных сил, а крутящий момент с 250 Нм до 300 Нм. Кроме того, специалисты Lorinser готовы добавить 15 лошадиных сил и 34 Нм крутящего момента дизельной модификации A 180 d с 1,5-литровой «турбочетвёркой». Отдача мотора на «тяжёлом» топливе возрастёт до 131 лошадиной силы и 294 Нм крутящего момента.
Для владельцев «заряженных» Mercedes-AMG A 35 у мотористов Lorinser тоже есть комплект форсировки — показатели турбомотора 2.0 можно повысить на 35 лошадиных сил и 69 Нм крутящего момента. Таким образом «тридцать пятая» линейка будет развивать 341 лошадиную силу и 469 Нм крутящего момента. Цену чип-тюнинга и полный прайс-лист на внешние элементы в Lorinser обнародуют позднее.