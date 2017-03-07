Alpine A110 оказался быстрее Porsche 718 Cayman

Компания Alpine раскрыла на автосалоне в Женеве технические характеристики первого после своего возрождения спорткара, именуемого A110. По разгону с места до ста километров в час новинка оказалась быстрее базовой версии Porsche 718 Cayman с 300-сильным двигателем: 4,5 секунды у французской модели против 4,7 секунды у немца (с пакетом Sport Chrono).

В движение Alpine A110 приводится при помощи 1,8-литрового турбированного двигателя, отдача которого составляет 252 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag с «мокрыми» сцеплениями.