Alpine A110 оказался быстрее Porsche 718 Cayman

Alpine A110 оказался быстрее Porsche 718 CaymanПервый после возрождения спорткар Alpine оснастили 1,8-литровым турбомотором
Компания Alpine раскрыла на автосалоне в Женеве технические характеристики первого после своего возрождения спорткара, именуемого A110. По разгону с места до ста километров в час новинка оказалась быстрее базовой версии Porsche 718 Cayman с 300-сильным двигателем: 4,5 секунды у французской модели против 4,7 секунды у немца (с пакетом Sport Chrono).
В движение Alpine A110 приводится при помощи 1,8-литрового турбированного двигателя, отдача которого составляет 252 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag с «мокрыми» сцеплениями.
Габаритная длина Alpine A110 составляет 4,18 метра, ширина — 1,8 метра, а высота — 1,25 метра. Таким образом, новинка на 199 миллиметров короче, на миллиметр уже и на 45 миллиметров ниже по сравнению с Porsche 718 Cayman.
Спереди и сзади у Alpine A110 установлена алюминиевая подвеска на двойных поперечных рычагах. Как отмечает Autocar, при разработке спорткара автопроизводитель намеренно отказался от дифференциала повышенного трения ради снижения массы модели (вес распределяется в пропорции 44: 56 в пользу задней оси). Вместо этого заднеприводную двухдверку укомплектовали его электронной имитацией.
В Alpine отметили, что для достижения оптимального распределения веса между осями топливный бак A110 пришлось расположить в передней части кузова.
На автомобили первой партии будут устанавливаться колеса диаметром 18 дюймовым с покрышками шириной 235 миллиметров сзади и 205 миллиметров спереди. Для остальных автомобилей базовыми будут 17-дюймовые колеса с 195-миллиметровыми шинами спереди и 225-миллиметровыми сзади.
Заказы на A110 компания Alpine принимает уже сейчас. Стоимость первых экземпляров модели составляет 58 тысяч 500 евро.