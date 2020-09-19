Mercedes-Benz оценил в рублях обновленные двухдверные E-Class

Обновлённые купе Mercedes-Benz E-Class серии С238 привезли в Россию в двух версиях. К заказу доступны полноприводные 197-сильные двухдверки E 200 4Matic Sport или заднеприводные 249-сильные E 300 Sport. Для кабриолета E-Class серии А238 выбора не предусмотрено: только версия E 300 Sport с задним приводом и 249-сильным мотором. Все E-Классы линейки С238/A238 бензиновые и комплектуются 9-диапазонным «автоматом».
|Модификация
|Объём двигателя, мощность
|Цена (в рублях)
|E 200 4 Matic Sport C238
|2,0 литра, 197 лошадиных сил
|4 700 000
|E 300 Sport C238
|2,0 литра, 249 лошадиных сил
|5 250 000
|E 300 Sport A238
|2,0 литра, 249 лошадиных сил
|5 720 000
В базовое оснащение E-Классов в комплектации Sport входят подогрев передних сидений, круиз-контроль, светодиодная оптика, камера заднего вида, 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски и система автопарковки.
Семейство двухдверных E-Классов обновилось по аналогии с седанами и универсалами — купе и кабриолеты получили новый руль и более современную информационно-развлекательную систему MBUX, а внешне рестайлинговые модели легко узнать по оптике и изменённым бамперам.
Интерьер обновлённого Mercedes-AMG E 53 4Matic+
Особняком стоят AMG-версии — исполнение E 53 4Matic+ положено и купе, и кабриолетам. Под капотом рядная 3,0-литровая 435-сильная (520 Нм) «турбошестёрка», которой на разгонах помогает 22-сильный (250 Нм) 48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost.
|Модификация
|Объём двигателя, мощность
|Цена (в рублях)
|AMG E 53 4Matic+ C238
|3,0 литра, 435 лошадиных сил
|6 992 000
|AMG E 53 4Matic+ A238
|3,0 литра, 435 лошадиных сил
|7 420 000
Список опций для Mercedes-Benz E-Class велик, и они не дёшевы. Например, пневматическая подвеска Air Body Control стоит 228 тысяч рублей, мультиконтурные передние кресла с вентиляцией оцениваются в 132 тысячи рублей, а за отделку центральной консоли углепластиком придётся выложить 114 тысяч рублей.
Все двухдверные Mercedes-Benz E-Класса продолжат поставлять в нашу страну из Германии. Конфигуратор моделей на официальном сайте марки в России запущен, срок поставок купе и кабриолетов — от трёх месяцев.