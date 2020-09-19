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Mercedes-Benz оценил в рублях обновленные двухдверные E-Class

Рестайлинговые купе и кабриолеты E-Класса получили российские ценники

Обновлённый Mercedes-AMG E 53 4Matic+ A238 © Mercedes-Benz
Сергей Ильин
Компания Mercedes-Benz оценила в рублях обновлённые двухдверные E-Class — за купе придётся выложить примерно на 600 тысяч рублей больше, чем за аналогичный седан, а кабриолет окажется дороже ещё на 430-480 тысяч рублей. Все двухдверки поставляются из Германии, тогда как базовые седаны E-Class собирают в Подмосковье.

Обновлённые купе Mercedes-Benz E-Class серии С238 привезли в Россию в двух версиях. К заказу доступны полноприводные 197-сильные двухдверки E 200 4Matic Sport или заднеприводные 249-сильные E 300 Sport. Для кабриолета E-Class серии А238 выбора не предусмотрено: только версия E 300 Sport с задним приводом и 249-сильным мотором. Все E-Классы линейки С238/A238 бензиновые и комплектуются 9-диапазонным «автоматом».

МодификацияОбъём двигателя, мощностьЦена (в рублях)
E 200 4 Matic Sport C2382,0 литра, 197 лошадиных сил4 700 000
E 300 Sport C2382,0 литра, 249 лошадиных сил5 250 000
E 300 Sport A2382,0 литра, 249 лошадиных сил5 720 000

В базовое оснащение E-Классов в комплектации Sport входят подогрев передних сидений, круиз-контроль, светодиодная оптика, камера заднего вида, 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски и система автопарковки.

Семейство двухдверных E-Классов обновилось по аналогии с седанами и универсалами — купе и кабриолеты получили новый руль и более современную информационно-развлекательную систему MBUX, а внешне рестайлинговые модели легко узнать по оптике и изменённым бамперам.

Интерьер обновлённого Mercedes-AMG E 53 4Matic+

Особняком стоят AMG-версии — исполнение E 53 4Matic+ положено и купе, и кабриолетам. Под капотом рядная 3,0-литровая 435-сильная (520 Нм) «турбошестёрка», которой на разгонах помогает 22-сильный (250 Нм) 48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost.

МодификацияОбъём двигателя, мощностьЦена (в рублях)
AMG E 53 4Matic+ C2383,0 литра, 435 лошадиных сил6 992 000
AMG E 53 4Matic+ A2383,0 литра, 435 лошадиных сил7 420 000

Список опций для Mercedes-Benz E-Class велик, и они не дёшевы. Например, пневматическая подвеска Air Body Control стоит 228 тысяч рублей, мультиконтурные передние кресла с вентиляцией оцениваются в 132 тысячи рублей, а за отделку центральной консоли углепластиком придётся выложить 114 тысяч рублей.

Все двухдверные Mercedes-Benz E-Класса продолжат поставлять в нашу страну из Германии. Конфигуратор моделей на официальном сайте марки в России запущен, срок поставок купе и кабриолетов — от трёх месяцев.