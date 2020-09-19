Mercedes-Benz оценил в рублях обновленные двухдверные E-Class

Компания Mercedes-Benz оценила в рублях обновлённые двухдверные E-Class — за купе придётся выложить примерно на 600 тысяч рублей больше, чем за аналогичный седан, а кабриолет окажется дороже ещё на 430-480 тысяч рублей. Все двухдверки поставляются из Германии, тогда как базовые седаны E-Class собирают в Подмосковье.