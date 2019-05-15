Audi обновила семейство A4

В салоне A4 установлена медиасистема MMI следующего поколения. «Шайба» управления, прежде размещавшаяся на центральном тоннеле, заменена на сенсорный 10,1-дюймовый дисплей с акустическим откликом и системой распознавания естественной речи. Через MMI можно получить доступ к широкому перечню онлайн-сервисов и подключиться к дорожной инфраструктуре: машины научились взаимодействовать со светофорами и рекомендовать оптимальную скорость для движения в «зеленой волне». Вдобавок Audi сделала возможным расширить функциональность медиакомплекса после покупки автомобиля.