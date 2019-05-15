Audi обновила семейство A4

У обновленной Audi A4 практически все кузовные панели новые. Фары в базе светодиодные, а за доплату предлагается матричная оптика с автоматическим управлением дальним светом. Рисунок решетки радиатора варьируется в зависимости от модификации: у стандартных машин горизонтальные планки, у A4 allroad вертикальные, у «заряженной» S4 — соты.
В салоне A4 установлена медиасистема MMI следующего поколения. «Шайба» управления, прежде размещавшаяся на центральном тоннеле, заменена на сенсорный 10,1-дюймовый дисплей с акустическим откликом и системой распознавания естественной речи. Через MMI можно получить доступ к широкому перечню онлайн-сервисов и подключиться к дорожной инфраструктуре: машины научились взаимодействовать со светофорами и рекомендовать оптимальную скорость для движения в «зеленой волне». Вдобавок Audi сделала возможным расширить функциональность медиакомплекса после покупки автомобиля.
Через приложение myAudi можно удаленно получить информацию об автомобиле, а если смартфон на Android, то разблокировать или заблокировать двери и даже завести двигатель. Также в myAudi можно создать до 14 профилей для хранения персональных настроек.
Гамму двигателей обновленных Audi A4 основательно электрифицировали: двухлитровые бензиновые турбомоторы (150, 190 и 245 сил), а также младшие дизели оснастили 12-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, 3.0 TDI на S4 — электрическим компрессором и 48-вольтовой батареей. «Эска» с таким двигателем разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды. 150-сильный бензиновый двигатель сочетается с «механикой», остальным положен либо «робот» S tronic либо восьмидиапазонный «автомат».
Заказы на обновленные A4 в Европе начнут принимать уже в этом месяце, хотя продажи начнутся только осенью. Начальная цена — 35 900 евро (2,6 миллиона рублей). «Приветственная» версия Audi A4 edition one обойдется минимум в 53 300 евро (3,9 миллиона рублей).