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15 мая, 11:49

Audi обновила семейство A4

Изменилась внешность машин и гамма двигателей

Audi S4
Компания Audi представила обновленное семейство моделей A4. У машин поменялась внешность, расширилось базовое оснащение и появилась медиасистема MMI следующего поколения.

У обновленной Audi A4 практически все кузовные панели новые. Фары в базе светодиодные, а за доплату предлагается матричная оптика с автоматическим управлением дальним светом. Рисунок решетки радиатора варьируется в зависимости от модификации: у стандартных машин горизонтальные планки, у A4 allroad вертикальные, у «заряженной» S4 — соты.

Покупатели вправе выбрать машину со стандартной, спортивной или двумя вариантами адаптивной подвески с занижением на 10 и 23 миллиметра. У вседорожного A4 allroad собственные настройки шасси, а дорожный просвет увеличен на 35 миллиметров по сравнению с обычной машиной.

В салоне A4 установлена медиасистема MMI следующего поколения. «Шайба» управления, прежде размещавшаяся на центральном тоннеле, заменена на сенсорный 10,1-дюймовый дисплей с акустическим откликом и системой распознавания естественной речи. Через MMI можно получить доступ к широкому перечню онлайн-сервисов и подключиться к дорожной инфраструктуре: машины научились взаимодействовать со светофорами и рекомендовать оптимальную скорость для движения в «зеленой волне». Вдобавок Audi сделала возможным расширить функциональность медиакомплекса после покупки автомобиля.

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Audi A4 Avant

Через приложение myAudi можно удаленно получить информацию об автомобиле, а если смартфон на Android, то разблокировать или заблокировать двери и даже завести двигатель. Также в myAudi можно создать до 14 профилей для хранения персональных настроек.

По умолчанию приборы частично аналоговые, но за доплату можно получить полностью цифровой кокпит с разрешением Full HD и улучшенной графикой.

Гамму двигателей обновленных Audi A4 основательно электрифицировали: двухлитровые бензиновые турбомоторы (150, 190 и 245 сил), а также младшие дизели оснастили 12-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, 3.0 TDI на S4 — электрическим компрессором и 48-вольтовой батареей. «Эска» с таким двигателем разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды. 150-сильный бензиновый двигатель сочетается с «механикой», остальным положен либо «робот» S tronic либо восьмидиапазонный «автомат».

Заказы на обновленные A4 в Европе начнут принимать уже в этом месяце, хотя продажи начнутся только осенью. Начальная цена — 35 900 евро (2,6 миллиона рублей). «Приветственная» версия Audi A4 edition one обойдется минимум в 53 300 евро (3,9 миллиона рублей).

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