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Опубликовано 25 июня 2025, 15:00
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Старт сезона главной мотогоночной серии: A5 Motors Motoring. Гран-При Москвы на Moscow Raceway

Начало — в 10:00 в воскресенье, 6 июля
Открываем сезон мотогонок в Москве! 6 июля на автодроме Moscow Raceway пройдут главные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам – A5 Motors Motoring. Гран-При Москвы. На территории автодрома развернется большой гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.
Старт сезона главной мотогоночной серии: A5 Motors Motoring. Гран-При Москвы на Moscow Raceway
© Пресс-служба A5 Motors Motoring
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

Чемпионат A5 Motors Motoring состоит из пяти этапов и проходит на лучших автодромах страны. В каждом гоночном заезде чемпионата – яркая борьба, современная мототехника и скорости до 300 километров в час.

Гостей ждут пять гоночных заездов, яркие баталии на треке, автограф-сессии с ведущими пилотами и море развлечений в паддоке: дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалон, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое.

Познакомиться с мотогонками еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и запредельные скорости – эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: A5 Motors Motoring. Гран-При Москвы запомнится вам надолго! Начало мероприятия – в 10:00 в воскресенье, 6 июля. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Источник:Пресс-служба A5 Motors Motoring
Автор:Редакция «Мотора»
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#Россия
#Автоспорт
#Мотоциклы