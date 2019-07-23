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13:26

Названы цены на самую доступную версию Audi A7 в России

Дилеры начали принимать заказы автомобиль с базовым мотором и полным приводом

Пресс-служба Audi объявила о скором появлении A7 Sportback 45 TFSI quattro на российском рынке и объявила цены: четырехдверное купе с 249-сильным бензиновым мотором объемом два литра и системой полного привода стоит от 4 065 000 рублей. Эта версия уже доступна для заказа, а поставки машин начнутся в октябре.

Пару двигателю составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач S tronic. С такой силовой установкой A7 разгоняется с места до 100 километров в час за 6,2 секунды, а расход топлива составляет 6,8 литра в смешанном цикле.

КомплектацияЦена
45 TFSI quattro S tronic4 065 000 рублей
Advance 45 TFSI quattro S tronic4 295 000 рублей
Design 45 TFSI quattro S tronic4 735 000 рублей
Sport 45 TFSI quattro S tronic4 525 000 рублей

Новинка доступна в трех уровнях оснащения: Advance, Design и Sport. Начальная комплектация A7 Sportback оборудована светодиодной оптикой, системой старт-стоп, датчиками дождя и света, сиденьями с комбинированной отделкой из натуральной и искусственной кожи, подогревом передних сидений, круиз-контролем, климат-контролем, а также ассистентом парковки.

A7 также можно купить в модификации 55 TFSI quattro S tronic с 340-сильным мотором объемом три литра. Такому автомобилю требуется 5,3 секунды на разгон до «сотни», а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.