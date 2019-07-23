Названы цены на самую доступную версию Audi A7 в России

Пару двигателю составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач S tronic. С такой силовой установкой A7 разгоняется с места до 100 километров в час за 6,2 секунды, а расход топлива составляет 6,8 литра в смешанном цикле.
|Комплектация
|Цена
|45 TFSI quattro S tronic
|4 065 000 рублей
|Advance 45 TFSI quattro S tronic
|4 295 000 рублей
|Design 45 TFSI quattro S tronic
|4 735 000 рублей
|Sport 45 TFSI quattro S tronic
|4 525 000 рублей
Новинка доступна в трех уровнях оснащения: Advance, Design и Sport. Начальная комплектация A7 Sportback оборудована светодиодной оптикой, системой старт-стоп, датчиками дождя и света, сиденьями с комбинированной отделкой из натуральной и искусственной кожи, подогревом передних сидений, круиз-контролем, климат-контролем, а также ассистентом парковки.
A7 также можно купить в модификации 55 TFSI quattro S tronic с 340-сильным мотором объемом три литра. Такому автомобилю требуется 5,3 секунды на разгон до «сотни», а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.