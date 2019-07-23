Названы цены на самую доступную версию Audi A7 в России

Пресс-служба Audi объявила о скором появлении A7 Sportback 45 TFSI quattro на российском рынке и объявила цены: четырехдверное купе с 249-сильным бензиновым мотором объемом два литра и системой полного привода стоит от 4 065 000 рублей. Эта версия уже доступна для заказа, а поставки машин начнутся в октябре.