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15:11

В Россию приехала самая мощная Audi A8

Дилеры марки начали принимать заказы на седан с мотором V8

Российские дилеры марки Audi начали принимать заказы на самую мощную модификацию седана A8 — 60 TFSI. Флагманская модель семейства оснащена умеренной гибридной системой на базе битурбомотора 4.0 V8, полным приводом quattro и адаптивной пневмоподвеской.

Суммарная отдача силовой установки Audi A8 60 TFSI составляет 460 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Сопряженная с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач она разгоняет седан до первой «сотни» менее чем за пять секунд.

В базовое оснащение модели входят светодиодные фары, мультимедийная система с навигацией, поддержкой LTE и функцией управления голосом, цифровая приборная панель, электропривод крышки багажника, пакет дополнительного освещения и электропривод рулевой колонки.

Дополнительно A8 60 TFSI можно оснастить полноуправляемым шасси, системой автоматического отопления/вентиляции салона с дистанционным управлением, автодоводчиком дверей, аудиосистемой Bang & Olufsen, ассистентом парковки, системой ночного видения.

Цены на Audi A8 60 TFSI начинаются от 7 610 000 рублей. Длиннобазный A8 L 60 TFSI обойдется минимум в 8 100 000 рублей. Для сравнени, флагманская BMW 750i xDrive или дизельная 750d xDrive стоят от 7 680 000 рублей, а близкий по мощности Mercedes-Benz S 560 4Matic — от 8 830 000 рублей.

Помимо 60 TFSI, в России можно купить A8 55 TFSI c 340-сильным 3.0 V6. Цена такой машины составляет минимум 6 050 000 рублей.

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