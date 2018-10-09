В Россию приехала самая мощная Audi A8

Цены на Audi A8 60 TFSI начинаются от 7 610 000 рублей. Длиннобазный A8 L 60 TFSI обойдется минимум в 8 100 000 рублей. Для сравнени, флагманская BMW 750i xDrive или дизельная 750d xDrive стоят от 7 680 000 рублей, а близкий по мощности Mercedes-Benz S 560 4Matic — от 8 830 000 рублей.

Помимо 60 TFSI, в России можно купить A8 55 TFSI c 340-сильным 3.0 V6. Цена такой машины составляет минимум 6 050 000 рублей.