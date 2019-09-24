Посмотрите на 3000 новых BMW и MINI, брошенных дилером в Канаде

По запросу Jalopnik представительство BMW в Канаде подтвердило наличие «брошенных» машин в провинции Британская Колумбия и подчеркнуло, что все владельцы уже получили новые автомобили взамен повреждённых.

Утрата уже выпущенных машин по пути от производителя к клиенту — нередкое явление. В марте фирма Porsche объявила о перевыпуске четырёх купе 911 GT2 RS, погибших при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.