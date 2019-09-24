Посмотрите на 3000 новых BMW и MINI, брошенных дилером в Канаде

Транспортная служба Канады установила, что 2966 автомобилей пострадали от шторма в порту Галифакс в начале 2015 года. Эксперты заявили, что в связи с «воздействием воды и соли в течение длительного периода» эксплуатация машин может быть небезопасной из-за коррозии на разъёмах электрооборудования, дефектов рулевой рейки и других проблем. По решению властей, представительство BMW инициировало отзывную кампанию и заменило владельцам все «утопленные» транспортные средства на новые. По всей видимости, площадка около Ванкувера стала последним пристанищем утонувших машин перед утилизацией.
Фото: instagram.com/littlerascalsracing/
В официальном релизе в перечне отзываемых машин указаны BMW 2-Series, 3-Series, 4-Series, 5-Series, 6-Series, 7-Series, i3, i8, X1, Z4, MINI Cooper, Cooper Convertible, Coupe, Paceman и Roadster. Однако судя по фотографиям очевидцев, на парковке есть несколько BMW M-линейки, например M4 и M6 Gran Coupe, а также четырёхдверное купе Alpina.
По запросу Jalopnik представительство BMW в Канаде подтвердило наличие «брошенных» машин в провинции Британская Колумбия и подчеркнуло, что все владельцы уже получили новые автомобили взамен повреждённых.
Утрата уже выпущенных машин по пути от производителя к клиенту — нередкое явление. В марте фирма Porsche объявила о перевыпуске четырёх купе 911 GT2 RS, погибших при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.