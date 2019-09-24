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10:47

Посмотрите на 3000 новых BMW и MINI, брошенных дилером в Канаде

Автомобили, попавшие в шторм, ожидают утилизации с февраля 2015 года

© www.instagram.com/littlerascalsracing/
Вблизи Ванкувера (Канада) обнаружили почти три тысячи новых машин, стоящих без движения более четырёх лет. Огромная парковка брошенных транспортных средств состоит из BMW и MINI 2014 года выпуска, попавших в шторм в 2015 году.

Транспортная служба Канады установила, что 2966 автомобилей пострадали от шторма в порту Галифакс в начале 2015 года. Эксперты заявили, что в связи с «воздействием воды и соли в течение длительного периода» эксплуатация машин может быть небезопасной из-за коррозии на разъёмах электрооборудования, дефектов рулевой рейки и других проблем. По решению властей, представительство BMW инициировало отзывную кампанию и заменило владельцам все «утопленные» транспортные средства на новые. По всей видимости, площадка около Ванкувера стала последним пристанищем утонувших машин перед утилизацией.

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Фото: instagram.com/littlerascalsracing/

В официальном релизе в перечне отзываемых машин указаны BMW 2-Series, 3-Series, 4-Series, 5-Series, 6-Series, 7-Series, i3, i8, X1, Z4, MINI Cooper, Cooper Convertible, Coupe, Paceman и Roadster. Однако судя по фотографиям очевидцев, на парковке есть несколько BMW M-линейки, например M4 и M6 Gran Coupe, а также четырёхдверное купе Alpina.

По запросу Jalopnik представительство BMW в Канаде подтвердило наличие «брошенных» машин в провинции Британская Колумбия и подчеркнуло, что все владельцы уже получили новые автомобили взамен повреждённых.

Утрата уже выпущенных машин по пути от производителя к клиенту — нередкое явление. В марте фирма Porsche объявила о перевыпуске четырёх купе 911 GT2 RS, погибших при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.

Источник: Jalopnik