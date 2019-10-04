Самый маленький Fiat оснастили спойлером, как у гоночных машин

Инженеры Abarth установили на 695 70° Anniversario спойлер с механической регулировкой, как на гоночных машинах. У него есть 12 положений, позволяющих менять наклон от нуля до 60 градусов. В максимальном положении заявленная аэродинамическая нагрузка на заднюю ось при 200 километрах в час — 42 килограмма, а количество силовых подруливаний на 40 процентов меньше. Эффективность спойлера доказали продувкой в аэродинамической трубе и на кольцевой трассе Валлелунга.
Коллекционный Abarth 695 окрасили в зеленый оттенок Monza 1958 (повторяет цвет автомобиля, установившего рекорд скорости на Монце в 1958 году) с серыми акцентами Campovolo, оснастили 17-дюймовыми легкосплавными колесами SuperSport, красными тормозными суппортами Brembo и активной выхлопной системой Record Monza.
Салон хот-хэтча украшает обивка сидений Sabelt Tricolore, разработанная специально для юбилейного издания, и номерная табличка с указанием тиража (1949 экземпляров), кузов — эмблемы спецверсии и винтажный логотип Abarth.
Под капотом Abarth 695 70° Anniversario установлен 1,4-литровый турбомотор, который выдает 180 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. «Сотню» 695-й набирает за 6,7 секунды и разгоняется до 225 километров в час.