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15:16

Самый маленький Fiat оснастили спойлером, как у гоночных машин

Новинка отличается цветом кузова и регулируемым спойлером

Марка Abarth представила коллекционное издание хот-хэтча 695 под названием 70°Anniversario. Новинка представляет собой «заряженную» модификацию Fiat 500 и отличается цветом кузова, а также регулируемым спойлером, который повышает стабильность на высокой скорости.

Инженеры Abarth установили на 695 70° Anniversario спойлер с механической регулировкой, как на гоночных машинах. У него есть 12 положений, позволяющих менять наклон от нуля до 60 градусов. В максимальном положении заявленная аэродинамическая нагрузка на заднюю ось при 200 километрах в час — 42 килограмма, а количество силовых подруливаний на 40 процентов меньше. Эффективность спойлера доказали продувкой в аэродинамической трубе и на кольцевой трассе Валлелунга.

Коллекционный Abarth 695 окрасили в зеленый оттенок Monza 1958 (повторяет цвет автомобиля, установившего рекорд скорости на Монце в 1958 году) с серыми акцентами Campovolo, оснастили 17-дюймовыми легкосплавными колесами SuperSport, красными тормозными суппортами Brembo и активной выхлопной системой Record Monza.

Салон хот-хэтча украшает обивка сидений Sabelt Tricolore, разработанная специально для юбилейного издания, и номерная табличка с указанием тиража (1949 экземпляров), кузов — эмблемы спецверсии и винтажный логотип Abarth.

Под капотом Abarth 695 70° Anniversario установлен 1,4-литровый турбомотор, который выдает 180 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. «Сотню» 695-й набирает за 6,7 секунды и разгоняется до 225 километров в час.