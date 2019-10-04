Самый маленький Fiat оснастили спойлером, как у гоночных машин

Коллекционный Abarth 695 окрасили в зеленый оттенок Monza 1958 (повторяет цвет автомобиля, установившего рекорд скорости на Монце в 1958 году) с серыми акцентами Campovolo, оснастили 17-дюймовыми легкосплавными колесами SuperSport, красными тормозными суппортами Brembo и активной выхлопной системой Record Monza.

Салон хот-хэтча украшает обивка сидений Sabelt Tricolore, разработанная специально для юбилейного издания, и номерная табличка с указанием тиража (1949 экземпляров), кузов — эмблемы спецверсии и винтажный логотип Abarth.