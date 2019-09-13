«Молодежный» хот-хэтч Abarth 595 Pista стал мощнее

Главное изменение в Abarth 595 Pista — увеличенная за счет установки более крупного турбонагнетателя Garrett отдача 1,4-литрового двигателя. Вместо прежних 160 сил и 230 Нм момента, мотор выдает 165 лошадиных сил. Момент составляет те же 230 Нм, но доступен раньше: уже с 2250 оборотов в минуту вместо прежних 3000. Обновленный хот-хэтч охотнее реагирует на нажатие педали газа и быстрее разгоняется с 80 до 120 километров в час (за 7,8 секунды). Немного подросла максимальная скорость — 218 вместо 213 километров в час.