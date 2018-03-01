«Заряженному» родстеру Abarth добавили карбоновый верх

Компания Fiat представит на Женевском автосалоне спецверсию родстера Abarth 124 – GT. Особенностью автомобиля станет съемная крыша, которая изготовлена из карбона и весит всего 16 килограммов.

Как говорят в «Фиате», подобная углепластиковая конструкция крыши используется на автомобилях впервые. Она имеет заднее стекло с обогревом и дополнительную шумоизоляцию.

Обычный Fiat 124 Spider оснащается мягким складывающимся вручную верхом, а у соплатформенной «Мазды» MX-5 есть модификация RF со складной жесткой крышей.

Помимо карбонового верха, версия GT получит эксклюзивную окраску кузова и 17-дюймовые колесные диски OZ, которые весят на три килограмма легче стандартных колес. В качестве опции для модели можно будет заказать карбоновый задний спойлер.

«Заряженная» Abarth-версия родстера Fiat 124 Spider оснащается 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 170 лошадиных сил. «Сотню» такая машина набирает за 6,8 секунды. Максимальная скорость – 240 километров в час.

Европейские продажи Abarth 124 GT начнутся к концу года.

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