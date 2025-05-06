ABT построила 530-сильный Audi Quattro

Начальный тираж из 25 экземпляров раскупили за три часа, так что Абтам пришлось увеличить его ещё на пять автомобилей — так сказать, чтобы пойти навстречу самым лояльным, но нерасторопным клиентам. Цен нет. Тем временем простые Audi Quattro в среднем стоят 118 тысяч долларов, а вот Sport Quattro уже оцениваются тысяч в 700 и выше.