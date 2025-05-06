ABT построила 530-сильный Audi Quattro

ABT построила 530-сильный Audi QuattroЗапланированный тираж рестомода — 30 экземпляров
Фирма ABT Sportsline, известная по тюнингу моделей Audi, решила попробовать себя в рестомоддинге. С дебютным проектом ей помогла мастерская LCE Performance, которая уже довольно давно делает реплики Audi Sport Quattro. Результатом этого сотрудничества стал основательно переделанный Quattro без приставки «Спорт», причем купе напоминает ту машину, что была у Ханса-Юргена Абта в 1980-х.
Ему она досталась вместе с фирмой отца, и в стоковом виде пробыла недолго. Ханс-Юрген заменил штатные крылья на расширенные и добавил немного деталей от «коротыша» Sport Quattro — в том числе белые магниевые колеса. С форсированным до 450 лошадиных сил двигателем купе было по-настоящему уникальным, и тот же рецепт решили использовать в рестомоде.
Исходнику доработали шасси, а все внешние панели заменили на новые в стиле Sport Quattro из углеволокна и кевлара. Штатный двигатель уступил место «турбопятерке» 2.5, развивающей 530 лошадиных сил. Её происхождение неизвестно, так что это может быть как мотор от Audi RS 3, так и агрегат, собранный LCE Performance — а там это умеют.
Особую гордость у Ханса-Юргена вызывает интерьер, хотя на фотографиях его особо не видно. Он создан в рамках программы индпошива ABT Individual, которую ателье предлагает всем своим клиентам. К тому же рестомод оснащен скрытым каркасом безопасности и современной АБС, плюс имеет допуск на дороги общего пользования.
Начальный тираж из 25 экземпляров раскупили за три часа, так что Абтам пришлось увеличить его ещё на пять автомобилей — так сказать, чтобы пойти навстречу самым лояльным, но нерасторопным клиентам. Цен нет. Тем временем простые Audi Quattro в среднем стоят 118 тысяч долларов, а вот Sport Quattro уже оцениваются тысяч в 700 и выше.