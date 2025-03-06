У ателье ABT украли колес и тормозов на 300 тысяч евро

За последние недели в округе были ограблены ещё несколько шоурумов, так что у правоохранителей только прибавилось работы. Вообще, в ABT Sportsline считают, что воры могли действовать по наводке или же у них есть свой человек внутри компании — слишком легко им удалось перерезать кабель питания и отрубить охранную систему. Ранее те же злоумышленники сняли колеса и тормоза с машин в дилерском центре Aston Martin и Audi и, скорее всего, уже успели переправить их за границу и продать.