Ателье ABT сделало из Audi RS6 гибрид: 1000 сил и 1291 Нм

Немецкое ателье ABT Sportsline раскрыло информацию о первом в мире гибридном суперуниверсале Audi RS6. За основу машины взяли уже доработанный в ABT автомобиль, который оснастили новым аэродинамическим обвесом и электромотором с блоком аккумуляторов.

Суммарная отдача силовой установки гибрида, состоящей из 4,0-литрового битурбо двигателя V8, электромотора, напрямую соединенного с карданным валом и батареи емкостью 13,6 киловатт-часа, составляет 1000 лошадиных сил и 1291 Нм крутящего момента. Со 100 до более чем 300 километров в час гибридный RS6 способен разгоняться за 10 секунд.

Другие данные о машине пока не сообщаются. Однако известно, что самый мощный негибридный RS6, построенный ABT, выдает 735 сил и 920 Нм момента. С места до «сотни» такая машина ускоряется менее чем за 3,4 секунды. Ее максимальная скорость составляет 320 километров в час.

Видео со станицы ABT Sportsline в сети Facebook.

Отдача двигателя обычного Audi RS6 составляет 560 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. В версии performance — 605 сил и 750 Нм. До «сотни» машины разгоняются за 3,9 и 3,6 секунды соответственно. Максимальная скорость в обоих случаях — 305 километров в час.