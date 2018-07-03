Ателье ABT построит 1000-сильный электрический Audi RS6

Немецкое ателье ABT Sportsline опубликовало на своей странице в Facebook тизер нового суперуниверсала Audi RS6. Публичный дебют новинки, которая, предположительно, получит 1000-сильную электрифицированную силовую установку, запланирован на 5 июля.

В восьмисекундном ролике мелькают две надписи: название фирмы — ABT — и название новой машины — RS6-E. Буква E, а также зеленый цвет могут говорить о том, что универсал оснастят либо гибридной, либо полностью электрической установкой. Помимо этого, в описании ABT использует хэштег #E1000 — по предварительной информации, это намек на отдачу агрегата.

Самый мощный Audi RS6 Avant Performance оснащается 4,0-литровым битурбо двигателем V8, отдача которого составляет 605 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. С места до «сотни» суперуниверсал способен разгоняться за 3,7 секунды. Максимальная скорость модели ограничена электроникой и составляет 305 километров в час.