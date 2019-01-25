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16:05

Ателье ABT построило 800-сильный катер

Жестко-корпусная надувная лодка получила отделку из карбона и особую раскраску

Немецкое ателье ABT Sportsline в сотрудничестве с итальянской верфью SACS построило специальную версию скоростного катера Strider 11 — Strider 11 ABT Sport Master. Жестко-корпусная надувная лодка выйдет тиражом в 10 экземпляров, получит детали декора из армированного карбоном пластика и суммарную отдачу моторов в 800 лошадиных сил.

Strider 11 ABT Sport Master отличается надувными баллонами цвета «черный карбон», матовым черным корпусом и палубой. Дизайн-пакет от ABT предусматривает отделку внутренней части лодки пластиком, армированным карбоном. Над внешностью катера работало отделение ABT Individual, которое также разработало стиль оформления моторного отсека.

SACS Strider 11 оснащается двумя моторами Mercury Diesel TDI 4.2 V8, суммарная мощность которых — 740 лошадиных сил. Инженеры ABT уже работают над блоком повышения мощности ABT Power, чтобы довести отдачу до 800 сил. За особый звук катера отвечает система регулировки громкости выхлопа.

Цена базового Strider 11 ABT Sport Master составит 397 300 евро (29,82 миллиона рублей), а с полным набором опций — 417 450 евро (31,32 миллиона рублей).

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