Ателье ABT построило 800-сильный катер

Немецкое ателье ABT Sportsline в сотрудничестве с итальянской верфью SACS построило специальную версию скоростного катера Strider 11 — Strider 11 ABT Sport Master. Жестко-корпусная надувная лодка выйдет тиражом в 10 экземпляров, получит детали декора из армированного карбоном пластика и суммарную отдачу моторов в 800 лошадиных сил.