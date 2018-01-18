Ателье ABT прокачало хот-хэтч Audi RS3 до 500 сил

Ателье ABT Sportsline подготовило набор доработок для «заряженного» хэтчбека Audi RS3 Sportback. Спорт-пакет позволяет увеличить отдачу двигателя автомобиля до 500 лошадиных сил.

Стандартный хот-хэтч оснащается пятицилиндровым турбированным двигателем объемом 2,5 литра, выдающим 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Полноприводная пятидверка способна ускоряться с нуля до «сотни» за 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 280 километров в час.

Пакет доработок от ABT – интеркулер, новый выпуск и перепрошивка управляющей электроники – позволяет прокачать мотор до 460 или 500 лошадиных сил. Динамические характеристики тюнинговых машин пока не сообщаются. Самый мощный вариант обойдется почти в 10 тысяч евро с учетом установки.

Кроме того, хот-хэтч можно оснастить дополнительными элементами аэродинамического обвеса кузова, мощными тормозами с 380-миллиметровыми дисками, разработанными ателье стабилизаторами поперечной устойчивости, пружинами и спортивными амортизаторами, подготовленными вместе с фирмой KW. Также тюнер готовит для RS3 вариант подвески, позволяющий менять величину дорожного просвета.

В общей сложности все доработки будут стоить более 15 тысяч евро. Для модели доступны и наборы фирменных колесных дисков, которые стоят от 1,6 до 9,5 тысячи евро за комплект.

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