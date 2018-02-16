Тюнер представил пакет доработок для кроссовера

Пульс

Ателье ABT сделало «заряженный» Audi SQ5 мощнее и агрессивнее

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16 февраля 2018

Немецкое ателье ABT Sportsline представило пакет доработок для «заряженного» кроссовера Audi SQ5. Модель получила новый аэродинамический обвес кузова и усовершенствованную техническую начинку.

[Тест-драйв: 5 причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)](https://motor.ru/testdrives/audiq5sq5.htm)

Тест-драйв: 5 причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)

В состав нового обвеса кузова входят расширители колесных арок, накладка на нижнюю часть переднего бампера, «юбки», задний спойлер и диффузор. Кроме того, благодаря новой выпускной системе, у кроссовера станут видимыми патрубки, тогда как у обычного Audi SQ5 они «спрятаны» за накладками.

После доработок отдача трехлитрового бензинового турбомотора V6 возросла с 354 (500 Нм) до 425 (550 Нм) лошадиных сил. Обычный SQ5 может разгоняться с нуля до ста километров в час за 5,4 секунды. Динамические характеристики тюнинговой модификации не уточняются.

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Помимо этого, вседорожник получил заниженную подвеску, 22-дюймовые колесные диски и доработанный интерьер.

В России цены на обычный Audi SQ5 начинаются от 4 380 000 рублей.

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Краткая история ателье ABT Sportsline

Теги:
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