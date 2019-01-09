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14:12

В Индии сделали из Honda Accord реплику Lamborghini Aventador. Почти получилось

Компания Executive Modcar Trendz построила реплику суперкара из старого седана

© executivemodcartrendz.net
Фирма Executive Modcar Trendz из индийского Мумбаи представила реплику суперкара Lamborghini Aventador, сделанную из четырехдверки Honda Accord.

Как правило, для создания подобных реплик используется среднемоторный Pontiac Fiero: во-первых, из-за компоновки, а во-вторых, можно добиться примерно схожих пропорций. Однако тюнеры из Executive Modcar Trendz решили использовать старый седан Honda Accord, продажи которого завершились в Индии шесть лет назад. В результате черты машины, особенно задней части кузова, оказались мало похожи на оригинальный Aventador.

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Переднеприводная реплика приводится в движение 180-сильной «четверкой» 2.4, которая работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Среди других проектов Executive Modcar Trendz были представлены реплики Ferrari F430 и даже Бэтмобиль. Также компания занимается постройкой домов на колесах, переделкой автомобильных интерьеров и создание обвесов для внедорожников.

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