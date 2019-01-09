В Индии сделали из Honda Accord реплику Lamborghini Aventador. Почти получилось

Как правило, для создания подобных реплик используется среднемоторный Pontiac Fiero: во-первых, из-за компоновки, а во-вторых, можно добиться примерно схожих пропорций. Однако тюнеры из Executive Modcar Trendz решили использовать старый седан Honda Accord, продажи которого завершились в Индии шесть лет назад. В результате черты машины, особенно задней части кузова, оказались мало похожи на оригинальный Aventador.