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14:19

Из-за пандемии коронавируса работы могут лишиться 14 миллионов европейцев

Руководство ACEA призывает руководство Евросоюза разработать план спасения автомобильной отрасли

Алексей Носаченко
Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) предрекает беспрецедентный для отрасли кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за остановки завода, разрыва цепочек поставок и закрытия дилерских центров работы могут лишиться 14 миллионов человек.

Вспышка инфекции сначала в Китае, а затем в Европе привела к самому крупному кризису в автомобильной промышленности, уверен генеральный директор ACEA Эрик-Марк Уитем. Несмотря на поддержку со стороны правительств стран Евросоюза, компании вынуждены закрывать заводы, а дилеры — шоурумы, что ставит под угрозу финансовое будущее 14 миллионов человек. Уитем призывает сохранить рабочие места, но для этого Еврокомиссия должна разработать меры, которые не позволят пандемии нанести «фундаментальный ущерб инновационным и исследовательским возможностям отрасли», а еще ей следует подготовиться к денежным вливаниям для быстрого восстановления производства.

Помимо этого, одними из важных элементов сохранения структурной целостности автомобильной промышленности являются производство и поставка запчастей, а также гарантийное обслуживание. Их сохранность обеспечит выживание логистических цепочек, а также поддержит работу экстренных служб, в том числе скорой медицинской помощи и спасателей. Уитем считает, что руководство Евросоюза заодно должно гарантировать бесплатное перемещение продуктов питания, лекарств, запчастей и топлива через территории всех стран, входящих в состав ЕС.

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 стало причиной закрытия заводов по всей Европе. На сегодняшний день приостановлена работа сборочных площадок Ferrari, концерна FCA, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Volkswagen и других компаний. Всего на территории Евросоюза находится 229 автомобильных предприятий.