Новый седан Mercedes-Benz A-Class: первое изображение

В Сети появилась фотография седана Mercedes-Benz A-Class нового поколения, публичный дебют которого состоится на следующей неделе в Пекине. На снимке, опубликованном CarNewsChina, изображена машина с удлиненной колесной базой, предназначенная для китайского рынка.

По предварительной информации, четырехдверку оснастят турбированным мотором объемом 1,4 или 2,0 литра. Коробка передач в обоих случаях одна — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Производство модели будет налажено на совместном предприятии Beijing-Benz.

Концепт-кар Mercedes-Benz Concept A Sedan

Предвестником товарного седана стал прототип Concept A Sedan, представленный на моторшоу в Шанхае весной прошлого года. Новинка демонстрировала вектор развития дизайна будущих компактных моделей Mercedes-Benz.

Хэтчбек A-Class нового поколения показали в феврале, а до российского рынка машина добралась в апреле. Модель предлагается только с одним 163-сильным мотором 1.3 и роботизированной коробкой передач. Цены на машину начинаются от 1,7 миллиона рублей.