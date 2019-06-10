Слишком громкие машины будут штрафовать с помощью специальных камер

Технология «акустических камер» еще несовершенна, пишет BBC, поэтому они появятся на дорогах страны не раньше, чем через семь месяцев. Их установку лоббируют представители сельских общин, которым надоели автомобилисты, модифицирующие выхлопные системы своих машин. Допустимый уровень шума, а также размер штрафа Министерство транспорта Великобритании всё ещё не определило.

Главный элемент «акустической камеры» — высокочувствительный микрофон. Он считывает уровень шума приближающегося автомобиля, определяет, нарушен ли допустимый уровень и в случае необходимости активирует камеру, которая делает снимок машины и отправляет его в центр обработки информации для выставления штрафа.