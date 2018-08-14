Chevrolet Corvette оснастят активной аэродинамикой

Концерн General Motors запатентовал комплекс активной аэродинамики для спорткара Chevrolet Corvette. Три отдельных документа описывают работу подвижных боковых юбок, заднего спойлера и генерирующих прижимную силу воздуховодов. Об этом сообщает сайт Corvetteblogger.

В патенте GM указано, что с помощью специальных актуаторов активные боковые юбки могут опускаться и подниматься. Их положение зависит от скорости оборотов колеса и скорости движения машины относительно поверхности земли.

Для регулируемого спойлера предусмотрено изменение высоты и угла атаки, которые меняются в зависимости от скорости воздушного потока, угла поворота руля и величины продольного ускорения.

Третий патент описывает полностью закрытую конструкцию воздуховодов с подвижными заслонками. Они размещаются в верхней или нижней части кузова машины и используются для создания дополнительный прижимной силы. Особенностью системы является возможность использования сопла для ускорения воздушного потока.

В патентной документации используются изображения Corvette текущего поколения, однако комплекс активной аэродинамики будет адаптирован и к новой среднемоторной модели. Как сообщалось ранее, в его состав войдет электронноуправляемый спойлер и подвеска с лифт-системой, способная менять центр аэродинамического давления.