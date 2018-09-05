Acura изменила внешность и оснащение седана ILX

Внешне обновленный Acura ILX отличается крупной пятиугольной решеткой радиатора с увеличенным логотипом — такой дизайн уже используется на других моделях марки — светодиодной оптикой Acura Jewel Eye с семью элементами вместо пяти и капотом с более резкими гранями. Сзади изменилась форма крышки багажника, фонарей и диффузора.