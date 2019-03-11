Acura выпустит новый седан и воскресит кросс-купе ZDX

Дизайн нового седана будет во многом основан на концепте Precision, представленном в 2016 году, пишет Car and Driver. На нем Acura впервые показала новый фирменный стиль Precision Crafted Performance, в 2018-м адаптировав концепцию к серийному вседорожнику RDX. Возможно, одновременно с появлением новой модели в линейку вернется имя Legend, но официального подтверждения этому нет.