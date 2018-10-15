Acura обновила гоночный NSX

Помимо этого, Evo-версию NSX GT3 укомплектовали новыми турбонагнетателями, улучшившими отзывчивость на педаль акселератора, новым блоком антиблокировочной системы и комплексом сбора данных с электронным щитком приборов. Все эти обновления также доступны для предыдущих NSX GT3.