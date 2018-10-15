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14:07

Acura обновила гоночный NSX

Подразделение Acura Motorsports представило NSX GT3 Evo

Автоспортивное подразделение Acura представило улучшенную версию гоночного NSX GT3 под названием Evo. Купе получило новые аэродинамические компоненты кузова и модернизированную техническую начинку.

Специалисты Acura Motorsports доработали карбоновый кузов NSX GT3 и оснастили двухдверку новым передним сплиттером, задним бампером и диффузором. Это позволило снизить коэффициент лобового сопротивления, улучшить охлаждение компонентов силовой установки и добиться лучшей управляемости.

Помимо этого, Evo-версию NSX GT3 укомплектовали новыми турбонагнетателями, улучшившими отзывчивость на педаль акселератора, новым блоком антиблокировочной системы и комплексом сбора данных с электронным щитком приборов. Все эти обновления также доступны для предыдущих NSX GT3.

Acura NSX GT3 дебютировал в 2016 году. Такие машины принимают участие в «24 часах Дейтоны», «Спа», «12 часах Себринга», Petit Le Mans и FIA GT World Cup в Макао.

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