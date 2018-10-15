Acura обновила гоночный NSX

Специалисты Acura Motorsports доработали карбоновый кузов NSX GT3 и оснастили двухдверку новым передним сплиттером, задним бампером и диффузором. Это позволило снизить коэффициент лобового сопротивления, улучшить охлаждение компонентов силовой установки и добиться лучшей управляемости.
Помимо этого, Evo-версию NSX GT3 укомплектовали новыми турбонагнетателями, улучшившими отзывчивость на педаль акселератора, новым блоком антиблокировочной системы и комплексом сбора данных с электронным щитком приборов. Все эти обновления также доступны для предыдущих NSX GT3.
Acura NSX GT3 дебютировал в 2016 году. Такие машины принимают участие в «24 часах Дейтоны», «Спа», «12 часах Себринга», Petit Le Mans и FIA GT World Cup в Макао.