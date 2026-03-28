Новости
Опубликовано 28 марта 2026, 19:30
1 мин.

Acura отметила 40-летие постройкой спорткара из прошлого

Acura воссоздала самый первый гоночный автомобиль к 40-летию марки. Сорок лет назад Honda вывела на рынок США новую марку — Acura. Первыми моделями стали седан Legend и компактное купе Integra. Спустя 40 лет, в день рождения бренда, компания сделала себе подарок: инженеры Honda Racing Corporation US построили точную копию самой первой гоночной машины японского бренда.
Acura Integra 40 Racer
© Acura
Михаил Лобачёв
Автомобиль получил название Acura Integra 40 Racer. За основу при постройке спорткара взяли первое поколение модели с оригинальным двигателем D16A1 объемом 1,6 литра. Мотор и пятиступенчатая «механика» были приведены в исправное состояние, но не получили значительной модернизации. Двигатель получил блок управления Monsoon, оригинальный коллектор из нержавеющей стали и выхлопную систему Borla. В трансмиссию внедрен дифференциал повышенного трения Torsen.

Подвеска стала полностью настраиваемой, также спортивная Acura получила рулевое управление без усилителя. Тормозные механизмы также были модернизированы и получили армированные шланги. На 14-дюймовых дисках Mugen — шины-полуслики Yokohama Advan A050.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Acura

В салоне — каркас безопасности от Blackbird Fabworx, пара кресел OMP с шеститочечными ремнями. При этом оригинальная панель приборов сохранена. Кузов перекрашен в цвет Rio Red Metallic — именно в такой цвет был окрашен оригинальный болид под номером 48, построенный командой Comptech. Тот самый, который выигрывал чемпионат IMSA International Sedan Series в 1987—1990 годах.

Оригинальный двигатель D16A1 в серийной версии выдавал скромные 113 л.с. В Acura подчеркивают, что юбилейная машина — не просто музейный экспонат, а полноценный ходовой автомобиль. Его построили, чтобы напомнить, с чего начиналась «точная инженерия» бренда.

Публичная премьера Integra 40 Racer состоится в следующем месяце на 51-м Гран-при Лонг-Бич — домашней трассе Acura. Символично, что именно там 40 лет назад марка впервые заявила о себе в автоспорте.

