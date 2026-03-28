Acura отметила 40-летие постройкой спорткара из прошлого

В салоне — каркас безопасности от Blackbird Fabworx, пара кресел OMP с шеститочечными ремнями. При этом оригинальная панель приборов сохранена. Кузов перекрашен в цвет Rio Red Metallic — именно в такой цвет был окрашен оригинальный болид под номером 48, построенный командой Comptech. Тот самый, который выигрывал чемпионат IMSA International Sedan Series в 1987—1990 годах.

Оригинальный двигатель D16A1 в серийной версии выдавал скромные 113 л.с. В Acura подчеркивают, что юбилейная машина — не просто музейный экспонат, а полноценный ходовой автомобиль. Его построили, чтобы напомнить, с чего начиналась «точная инженерия» бренда.

Публичная премьера Integra 40 Racer состоится в следующем месяце на 51-м Гран-при Лонг-Бич — домашней трассе Acura. Символично, что именно там 40 лет назад марка впервые заявила о себе в автоспорте.

