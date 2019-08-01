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14:02

Acura возродит спортивную линейку Type S

О скором возвращении суббренда говорит появление одноименного концепта

Компания Acura опубликовала тизер шоу-кара Type S. Судя по короткому ролику, речь идет о седане с короткими передними и задними свесами и спортивным обвесом. Зарубежные СМИ предполагают, что новинка предвещает TLX следующего поколения и возрождение спортивной линейки Type S.

О том, что со сменой поколения TLX может получить «заряженную» версию Type S, говорили еще в 2016 году. Тогда Honda, владеющая брендом Acura, зарегистрировала товарный знак «TLX Type S». Скорее всего, от стандартного седана «горячая» модификация будет отличаться не только спортивным дизайном экстерьера и интерьера, но и более мощными силовыми агрегатами.

Что же касается концепта Type S, то подробностей о нем пока нет. Скорее всего, он дебютирует 15 августа в рамках Monterey Car Week, тогда же в компании рассекретят и технические характеристики.

Acura недолгое время официально присутствовала на российском рынке: до 2016 года компания поставляла в страну три модели, TLX, RDX и MDX.

Источник: Acura