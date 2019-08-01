Acura возродит спортивную линейку Type S

Что же касается концепта Type S, то подробностей о нем пока нет. Скорее всего, он дебютирует 15 августа в рамках Monterey Car Week, тогда же в компании рассекретят и технические характеристики.

Acura недолгое время официально присутствовала на российском рынке: до 2016 года компания поставляла в страну три модели, TLX, RDX и MDX.