Спецверсию Acura TLX будут собирать вручную вместе с NSX

Неокрашенный кузов для специальных Acura TLX станут доставлять с основной производственной площадки Marysville Auto Plant, которая расположена недалеко от PMC. После окраски, а для машин серии PMC Edition предусмотрен только один оттенок Valencia Red Pearl с нанопигментной технологией, позволяющей сделать цвет более насыщенным и контрастным, сотрудники предприятия будут вручную монтировать двигатель и компоненты шасси.