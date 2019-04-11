Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:54

Спецверсию Acura TLX будут собирать вручную вместе с NSX

Седан получил особую модификацию PMC Edition

Компания Acura представит на Нью-Йоркском автосалоне специальную версию седана TLX под названием PMC Edition. Она станет частью ограниченной серии машин, собирать которые будут вручную на заводе Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо. Там, где сейчас выпускают гибридный суперкар Acura NSX.
Загрузка...

Неокрашенный кузов для специальных Acura TLX станут доставлять с основной производственной площадки Marysville Auto Plant, которая расположена недалеко от PMC. После окраски, а для машин серии PMC Edition предусмотрен только один оттенок Valencia Red Pearl с нанопигментной технологией, позволяющей сделать цвет более насыщенным и контрастным, сотрудники предприятия будут вручную монтировать двигатель и компоненты шасси.

Под капотом TLX PMC — 3,5-литровый мотор V6 мощностью 294 силы (362 Нм). Коробка — собственный девятидиапазонный «автомат» с ручным режимом работы. Привод — полный SH-AWD с активным задним редуктором.

>
Reload
1 / 9

Затем специалистам завода предстоит проложить проводку, установить блоки электроники, 19-дюймовые колеса и элементы внешнего обвеса. Заключительным этапом станет сборка интерьера седана и нанесение на центральную консоль номерной таблички спецсерии. После этого каждый из TLX пройдет процедуру контроля качества по методике, разработанной для NSX.

Загрузка...

Спецверсия Acura TLX PMC Edition будет построена на базе топовой комплектации. Особенностями седана станут выкрашенная в цвет кузова окантовка решетки радиатора, черная крыша и дверные ручки, черные колеса и насадки на выхлопные парубки цвета «темный хром». В салоне появятся кресла с комбинированной отделкой кожей и алькантарой, контрастная прострочка на дверях и центральном подлокотнике, руль A-Spec с подрулевыми переключателями.

>
Reload
1 / 3

Поставки первых Acura TLX PMC Edition клиентам начнутся летом этого года. Цена автомобиля составит 50 000 долларов (3,2 миллиона рублей по текущему курсу). Это почти на пять тысяч долларов дороже обычного серийного TLX.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...