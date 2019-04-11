Спецверсию Acura TLX будут собирать вручную вместе с NSX

Неокрашенный кузов для специальных Acura TLX станут доставлять с основной производственной площадки Marysville Auto Plant, которая расположена недалеко от PMC. После окраски, а для машин серии PMC Edition предусмотрен только один оттенок Valencia Red Pearl с нанопигментной технологией, позволяющей сделать цвет более насыщенным и контрастным, сотрудники предприятия будут вручную монтировать двигатель и компоненты шасси.
Под капотом TLX PMC — 3,5-литровый мотор V6 мощностью 294 силы (362 Нм). Коробка — собственный девятидиапазонный «автомат» с ручным режимом работы. Привод — полный SH-AWD с активным задним редуктором.
Затем специалистам завода предстоит проложить проводку, установить блоки электроники, 19-дюймовые колеса и элементы внешнего обвеса. Заключительным этапом станет сборка интерьера седана и нанесение на центральную консоль номерной таблички спецсерии. После этого каждый из TLX пройдет процедуру контроля качества по методике, разработанной для NSX.
Спецверсия Acura TLX PMC Edition будет построена на базе топовой комплектации. Особенностями седана станут выкрашенная в цвет кузова окантовка решетки радиатора, черная крыша и дверные ручки, черные колеса и насадки на выхлопные парубки цвета «темный хром». В салоне появятся кресла с комбинированной отделкой кожей и алькантарой, контрастная прострочка на дверях и центральном подлокотнике, руль A-Spec с подрулевыми переключателями.
Поставки первых Acura TLX PMC Edition клиентам начнутся летом этого года. Цена автомобиля составит 50 000 долларов (3,2 миллиона рублей по текущему курсу). Это почти на пять тысяч долларов дороже обычного серийного TLX.