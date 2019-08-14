Acura представила «заряженный» седан Type S

Последней «заряженной» моделью Acura был седан TL Type S, выпускавшийся с 2007 по 2008 год. Модель оснащалась двигателем 3.5 V6 с отдачей 290 сил, шестиступенчатой «механикой», спортивной подвеской, выхлопом с четырьмя парубками, дифференциалом повышенного трения и тормозами Brembo.

Из России Acura ушла в 2016 году и возобновление продаж пока не планируется.