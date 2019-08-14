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10:24

Acura представила «заряженный» седан Type S

Концепт демонстрирует внешность мощной версии нового TLX

Компания Acura рассекретила шоу-кар Type S и объявила о возвращении в линейку «заряженных» модификаций с одноименным названием. Внешность концепта основана на фирменном стиле Precision Crafted Performance, однако использует новые элементы языка дизайна, заимствованные у спортпрототипа Acura ARX-05 Daytona.

Очевидно, Acura Type S Concept всего лишь макет, а не ходовой прототип. Об этом говорит остекление с глухой тонировкой и отсутствие какой-либо информации о технической начинке. В компании лишь упоминают новый турбированный V6 — он, вероятно, появится на серийных автомобилях Type S в ближайшие два года. Сейчас же больше внимания приковано к фирменной стилистике, которая основывается на «аутентичных ценностях и выражает сущность бренда Acura».

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Облик Acura Type S — это эволюционное прочтение фирменного стиля Precision Crafted Performance с добавлением новых элементов дизайна: четырехсегментных светодиодных фар Jewel Eye следующего поколения, «пористой» решетки радиатора, полоски дневных ходовых огней и фонарей в виде шиканы. Последние заимствованы у Acura ARX-05 Daytona и должны эмоционально связать дорожный седан с гоночным спортпрототипом. Проработка профиля также на высоте: капот стал длиннее, салон сдвинулся назад, а задняя часть укоротилась.

Из других особенностей «заряженного» Acura Type S — окраска кузова Double Apex Blue Pearl с нанопигментной технологией, придающей краске яркости и блеска, и цветным лаком, детали обвеса из прессованного углеволокна, 21-дюймовые колеса, а также тормоза Brembo с перфорированными роторами и четырехпоршневыми суппортами «по кругу».

Последней «заряженной» моделью Acura был седан TL Type S, выпускавшийся с 2007 по 2008 год. Модель оснащалась двигателем 3.5 V6 с отдачей 290 сил, шестиступенчатой «механикой», спортивной подвеской, выхлопом с четырьмя парубками, дифференциалом повышенного трения и тормозами Brembo.

Из России Acura ушла в 2016 году и возобновление продаж пока не планируется.