Вседорожнику доработали «технику» и добавили «спортивную» версию

Пульс

Acura улучшила семиместный кроссовер MDX

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17 июля 2018

Компания Acura модернизировала семиместный кроссовер MDX. Модель получила доработанную техническую начинку, расширенное оснащение и «спортивную» модификацию A-Spec. До этого вседорожник уже обновлялся весной прошлого года.

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Двигатели кроссовера Acura MDX остались прежними: модель предлагается с 3,5-литровым шестицилиндровым атмосферником и гибридной силовой установкой на базе трехлитрового агрегата V6 мощностью 257 лошадиных сил. При этом в компании доработали девятиступенчатый «автомат», который теперь будет «стартовать» со второй передачи. Систему старт-стоп «научили» запускать мотор быстрее, чем раньше.

Кроме того, обычный бензиновый вариант получил опциональную активную подвеску, которая ранее была доступна только для электрифицированного варианта модели.

В модификации A-Spec вседорожник станет выглядеть агрессивнее – он получит иной обвес кузова, большие круглые патрубки выпускной системы вместо прямоугольных и 20-дюймовые серые колесные диски. В салоне такой машины появятся спортивные кресла, которые могут быть обшиты красной или черной кожей, отделка дверей алькантарой, иное оформление приборки и накладки на пороги с названием версии.

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Помимо этого, для модели будут доступны четыре новых цвета окраски кузова, улучшенные материалы отделки салона и отделка передней панели деревом.

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Продажи обычной бензиновой версии в США уже начались – кроссовер стоит от 44,3 тысячи долларов. Гибридный вариант появится у дилеров в августе.

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