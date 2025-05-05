В России запретят рекламу на дорожных знаках

В рамках масштабной кампании специалисты проверят дорожные знаки, расположенные на региональных, межмуниципальных трассах, а также на дорогах местного значения.

Согласно закону «О рекламе», запрещено любое распространение коммерческой информации на дорожных указателях, их опорах и приспособлениях для регулирования дорожного движения. При этом на дорожных знаках можно размещать информацию о парковках, вокзалах, аэропортах и медицинских учреждениях. Кроме того, не запрещена реклама придорожных отелей, а также спортивных и туристических объектов.