В России запретят рекламу на дорожных знаках

В России запретят рекламу на дорожных знакахПроверка указателей и их опор должна пройти по всех регионах
В рамках масштабной кампании специалисты проверят дорожные знаки, расположенные на региональных, межмуниципальных трассах, а также на дорогах местного значения.
Согласно закону «О рекламе», запрещено любое распространение коммерческой информации на дорожных указателях, их опорах и приспособлениях для регулирования дорожного движения. При этом на дорожных знаках можно размещать информацию о парковках, вокзалах, аэропортах и медицинских учреждениях. Кроме того, не запрещена реклама придорожных отелей, а также спортивных и туристических объектов.
Среди информации не должно присутствовать логотипа или названия компании. Разрешено размещать только профиль фирмы и направление движения к нужному адресу. Однако сегодня на дорожных знаках часто рекламируют услуги с помощью запрещенных методов. По результатам тотальной проверки власти собираются разработать законопроект, который позволит регулировать подобную рекламу, а также приносить дополнительный доход региональным бюджетам.
В начале апреля стало известно, что на российских дорогах может появиться новый знак. Будущая табличка объединит в себе сразу два указателя.