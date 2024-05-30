Посмотрите на первый суперкар родом из Португалии

Работать мотор может как на обычном бензине, так и на синтетическом топливе. По предварительным расчетам, до «сотни» Furia разгонится за 3,5 секунды, до 200 километров в час — за 10,2. Максимальная скорость суперкара в дорожной версии составит 300 километров в час; у трековой из-за большего прижимного усилия будет меньше. Планируемый тираж — 60 экземпляров. Собирать машины Adamastor будет на территории собственного инжинирингового центра в муниципалитете Перафита.